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    Mustafa Varank: Temel önceliğimiz kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak

    Bakan Varank: “Temel önceliğimiz, kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak, öngörülebilirliği daha da artırmaktır.”
    • AA
    • 22.12.2021 - 11:24
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 11:36
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    Mustafa Varank: Temel önceliğimiz kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak

    Bakan Varank: “Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hâkim kılacağız.”

    “Temel önceliğimiz, kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak, öngörülebilirliği daha da artırmaktır.”

    “Hiçbir döviz kuru, Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir.”

    Ayrıntılar gelecek...

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