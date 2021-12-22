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- Mustafa Varank: Temel önceliğimiz kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak
Mustafa Varank: Temel önceliğimiz kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak
Bakan Varank: “Temel önceliğimiz, kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak, öngörülebilirliği daha da artırmaktır.”
- AA
- 22.12.2021 - 11:24
- Güncelleme : 22.12.2021 - 11:36
Bakan Varank: “Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hâkim kılacağız.”
“Temel önceliğimiz, kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak, öngörülebilirliği daha da artırmaktır.”
“Hiçbir döviz kuru, Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir.”