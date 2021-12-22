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Mustafa Varank: Temel önceliğimiz kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak

Mustafa Varank: Temel önceliğimiz kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak

Bakan Varank: “Temel önceliğimiz, kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak, öngörülebilirliği daha da artırmaktır.”