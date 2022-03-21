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- Mustafa Varank: Tersine Beyin Göçü Programı ile 63 yeni araştırmacı daha Türkiye’ye geliyor
Mustafa Varank: Tersine Beyin Göçü Programı ile 63 yeni araştırmacı daha Türkiye’ye geliyor
Bakan Mustafa Varank Tersine Beyin Göçü Programı ile 63 yeni araştırmacı daha Türkiye’ye geldiğini belirtti.
- AA
- 21.03.2022 - 13:13
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK’ın Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları kapsamında, Tersine Beyin Göçü Programı ile 47’si Türk, 63 yeni araştırmacı daha Türkiye’ye geliyor." dedi.
(AYRINTILAR GELİYOR)