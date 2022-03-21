Mustafa Varank: Tersine Beyin Göçü Programı ile 63 yeni araştırmacı daha Türkiye’ye geliyor

Mustafa Varank: Tersine Beyin Göçü Programı ile 63 yeni araştırmacı daha Türkiye’ye geliyor

Bakan Mustafa Varank Tersine Beyin Göçü Programı ile 63 yeni araştırmacı daha Türkiye’ye geldiğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK’ın Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları kapsamında, Tersine Beyin Göçü Programı ile 47’si Türk, 63 yeni araştırmacı daha Türkiye’ye geliyor." dedi.

(AYRINTILAR GELİYOR)