Mustafa Varank: Terzi usulu yeni TURCORN'lar çıkartacağız

TURCORN 100 programı, Türkiye'nin teknolojik ve dijital vizyonunu ortaya koyan etkinliklerle, dünyada ses getirmek üzere yola çıkıyor.

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Turcorn 100 Programı Tanıtım Töreni, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye, teknoloji girişimciliğinde 2030 hedeflerini belirledi. Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ile 100 bin teknogirişim oluşturulacak. Strateji doğrultusunda TURCORN100 programı da start aldı. Program ile 2030’da 1 milyar değerlemeyi aşan 100 Turcorn çıkarılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TURCORN100 programında terzi usulü destek modelini uygulayacaklarını ve ulusal yol göstericilerin destekleriyle milyar dolar değerlemeye ulaşan unicornlar çıkaracaklarını söyledi.

"Teknoloji tabanlı girişimcilik, strajenin odağında yer alıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank programda yaptığı konuşmada, teknoloji tabanlı girişimciliğini hem kalkınma planına hem de 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin odağına alındığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Bu süreçte ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini küresel boyutta lider konuma taşıyacak bir yol haritasına ihtiyaç duyduğumuzu gördük. İşte bugün, bizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine yaklaştıracak Ulusal Teknoloji Girişimciliği Yeni Stratejisini tanıtıyoruz. Bu stratejiyi tüm paydaşları sürece dahil ederek tamamladık. Bugün bu oyunun en büyük oyuncuları da bizlerle beraberler. Sadece ellerini taşın altına koymuyorlar, adeta vücutlarını taşın altına koyarak kendi başarı hikayelerini nasıl geliştirebilecekleri ile ilgili bizimle gayret gösteriyorlar. En temel amacımız, nitelikli insan kaynağının gelişmesine olanak sağlayan, girişimciliği teşvik eden ve finansman imkanlarının artırıldığı örnek bir girişimcilik ekosistemi oluşturmak. Teknogirişim stratejimizde iddialı ama potansiyelimize göre bir o kadar da gerçekçi hedeflerimiz var. İnşallah bu hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.





Milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketler çıkarmak için tasarlanan bir program



TURCORN100 programını da bu vizyon belgesi çerçevesinde bizim milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketler çıkarmak için tasarladığımız bir program. Bu terzi usulü bir program. TURCORN100 programı ile yeni unicornlara ulaşmak istiyorsak hangi alana müdahil etmemiz gerekiyorsa onlara odaklanabileceğimiz bir program.

Asıl önemli olan tecrübe

Burada asıl önemli olan tecrübe. Bu tecrübesi parayla satın almak mümkün değil. İşte TURCORN100 programının en önemli ayaklarından bir tanesi, ulusal yol göstericiler. Burada tecrübeli arkadaşlarımızı yeni unicornlar, girişimler için tecrübelerini ortaya koyacaklar ve bunu gönüllü olarak yapacaklar. Yeter ki Türkiye’de bir ekosistem oluşturalım. Türkiye’yi toptan kalkındıralım, yeni teknolojiler geliştirelim. Bunun için yola çıktılar. Biz 2019’da ‘Türkiye’de 2023’e kadar 10 unicorn çıkacak.’ dediğimizde bizimle dalga geçtiler. Ama bugün geldiğimiz noktada bu sayıları yakalayabildiğimizi gördük.

Ulusal yol göstericilerden biri Selçuk Bey değil. Ben bundan sonra kendisinin mühendislik faaliyetlerinden biraz zaman ayırıp ulusal yol gösterici olarak bu programa katkı sağlamasını çok önemsiyorum. Resmi olarak bir unicorn değiller ama dünyada en fazla ses getiren teknoloji firmalarından bir tanesi Baykar.

Otonom teknolojilerin zirvesi olan teknolojiler bu uçakların içerisinde. Bu hikayeyi kendisi nasıl yazdı? İnşallah ulusal yol gösterici olarak buradaki girişimcilere destek verir diye düşünüyorum.

Hedef: En iyi olmak

Törende bir konuşma yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yola çıktıkları ilk günden bu yana vizyonlarının, “Bugünün değil yarının yarışlarına, 5,10, 15 sene sonrasının yarışlarına bugünden hazırlan ve alanında dünyada en iyisi olmayı hedefle.” olduğunu söyledi.

"TB2 İHA, 26 ülkeye ihraç edildi"

Bayraktar, TB2 İHA’nın 26 ülkeye ihraç edildiğini söyleyerek “Dünya tarihinde belki ilk defa olacak şekilde bir marka ve modelin ismini vererek 8 ülkenin halkı yardım kampanyası için para topladı ve bugün BAYKAR bu yaptığı ihracat sayesinde geçtiğimiz yıl ihracat şampiyonu oldu. Bütün 20 yıllık serüveninde gelirlerinin de yüzde 75’den fazlasını ihracattan elde etmiş oldu. Bu yıl da yüzde 98’i ihracattan gelmiş oldu.” dedi.

"5 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı"

Türkiye’nin ilk TİHA’sı, Taarruzi İnsansız Hava Aracı Akıncı’nın da 2021’de TSK envanterine girdiğini kaydeden Bayraktar, “Şu anda da 5 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanmış durumda. 6 tonluk bir platform. Bunlar tabii tümüyle bütün elektroniklerinin, yazılımlarının, mekanik aksamının bizler tarafından Türk mühendisleri tarafından tasarlanmış platformlar.” diye konuştu.

"Bu yaklaşık 20 senelik bir hayalimizdi"

Bayraktar, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma’nın ilk uçuşunu yakın zamanda gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Bu yaklaşık 20 senelik bir hayalimizdi. Tabii bunlar tümüyle milli ve özgün olarak tasarlanıp geliştirilmiş platformlar. İçinde 100’den fazla bilgisayar bulunuyor aynen Akıncı gibi. Bütün bu içindeki donanımlardan milyonlarca satır yazılımdan hepsi Türk mühendisleri tarafından ekibimiz tarafından geliştirilmiş teknolojiler.” dedi.

"Herkesin ‘Yapılamaz’ dediği yerde, ahlaktan ve dosdoğru yoldan milim taviz vermeden yolunda yürüyebilmek"

Kendisinin halen daha yüksek dozda mühendislik ile uğraştığını ifade eden Bayraktar, Kızılelmanın en son kontrol yazılımlarıyla yine satır satır uğraştığını belirterek, “Baykar'ın veya Milli Teknoloji Hamlesinde en büyük inovasyon nedir diye sorsanız, herkesin ‘Yapılamaz’ dediği yerde, ahlaktan ve dosdoğru yoldan milim taviz vermeden yolunda yürüyebilmek, bürokrasinin dolambaçlı yollarına asla bulaşmadan bildiğin doğrudan asla ayrılmadan, hatta o yollar tıkandığında tüm yollar tıkandığında yine bildiğin yoldan ayrılmadan bu mücadele için hayatını vakfetmek ve oradan asla doğru yoldan asla ayrılmadan mücadele etmek bence en büyük inovasyondur.” ifadelerini kullandı.

"Ergenekon'da demir ağları eritmek gibi"

Bayraktar, Kızılelma’nın atmosferde yaptıkları en güçlü, en gelişmiş ve bir anlamda son platform olduğunun altını çizerek “Tabii yeni bir dünyanın kapılarını açması anlamı itibariyle biraz Ergenekon destanındaki demir dağları eritip yeni bir dünyaya yürümeye benziyor. Tabii bu dünyanın kapılarını henüz açtık ve yürümemiz gereken daha çok yol var ama bundan sonrası için atmosferdeki yapacağımız belki 30 sene sonrası için dahi son platform diyebilirim.

"Kızılelma'yı uzayda arayacağız"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Selçuk Bayraktar, Kızılelma’nın yaklaştıkça uzaklaşan bir menzil olduğunu ifade ederek, “Bizler de Kızılelma’yı ülkemizin uzay serüvenine destek olmak maksadıyla kurduğumuz girişimde arıyoruz. Yörünge transfer araçları ve alçak yörünge uyduları üzerine yaklaşık bir yıldır çalışmaya başladık.” dedi.

Teknolojideki Kızılelma Teknofest

Teknolojideki, Milli teknoloji Hamlesi’ndeki Kızılelmasının TEKNOFEST olduğuna değinen Bayraktar, “Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yol arkadaşlığı yaptığımız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ben bu ülkenin bir evladı olarak şükranlarımı iletmek istiyorum. Bunun yanında ulusal teknoloji ve girişimcilik stratejisinin ve Turcorn 100 programının ülkemize ve insanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi, ‘Gelecek için Girişim İnisiyatifi’nin hedeflerini, önceliklerini ve stratejilerini belirleyen, kamu başta olmak üzere ilgili paydaşlara görevler tanımlayan bir rehber olarak hazırlandı. Stratejinin en önemli hedefleri arasında 2030 yılında dünyanın en gelişmiş 10 ekosistemi arasında yer almak, 100 bin teknogirişim yaratmak ve İstanbul’u dünyanın en gelişmiş ilk 10 merkezlerinden biri yapmak bulunuyor.

Girişimcilik Konseyi

30 stratejiden oluşan Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi, şu 5 bileşenden oluşuyor:

Erişilebilir Finansal Araçlar, Fırsat Sağlayan Politika, Yetenek ve Teşvik Eden Kültür, Yol Açan ve Öncülük Eden Kapsayıcı Destekler ve Girişimci Dostu Pazar Koşulları. Strateji kapsamında Girişimcilik Konseyi oluşturulacak. Konseyde STK temsilcileri, Teknogirişim Platformu Temsilcisi, Kadın Girişimciliği İnisiyatifi Başkanı, Bakan Yardımcıları ve Kamu Yöneticileri ile TURCORN100 Programı Temsilcisi yer alacak.

İhtiyaca Özel Destek

TURCORN100 Programı ile 2025’e kadar 15 Turcorn 2030’a kadar 100 Turcorn hedefini gerçekleştirmek için Turcorn olma potansiyeline sahip yüzlerce teknogirişime, ihtiyaçlarına özel destekler sunulacak. Küresel arenada iddiası olan Türk girişimleri tüm dünyaya tanıtılacak. Program ile girişimcilere Hızlandırma Programları, Turcorn Ekosistemi, Finansal Erişim, Yol Göstericiler ve Program Paydaşları başlıkları altında destekler verilecek.

Danışmanlık ve Mentorluk Ağı

Ulusal Yol Gösterici Ağı ile de tecrübe, bilgi, birikim ve iletişim kanalları ile Türkiye’nin en üst düzeyli danışmanlık ve mentorluk ağı oluşturulacak. TURCORN100 üyeleri, teknoloji ya da sektör dikeylerinde, teknoloji yönetimi, büyüme stratejileri, insan kaynağı ve kültürel gelişim, kamu ile ilişkiler gibi birçok konuda yol göstericilerden destek alacak.

TURCORN100 Program paydaşları şöyle: