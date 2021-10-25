Mustafa Varank: Trabzon’un ekonomisine güç katmaya devam ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter hesabında Trabzon’un ekonomisine güç katan Kuyumculuk Tasarım Merkezi'nin çalışmalarına ait bir mesaj paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabında paylaştığı mesajda "Trabzon’un ekonomisine güç katmaya devam ediyoruz. Telkari, hasır ve kazaziye gibi el sanatlarımızı, en son teknoloji ile buluşturduk. Kuyumculuk Tasarım Merkezi, bölgesel kalkınma vizyonumuzun başarılı bir örneği oldu. Hayırlı, uğurlu olsun!" dedi.

TRABZON EKONOMİSİNE VE İSTİHDAMA KATKI

Bakan Varank'ın daha önce açılışını gerçekleştirdiği tesiste ilgili, Trabzon ilinin ekonomisine katkı yapılacağı gibi istihdamda da önemli katkılar sağlaması beklendiği belirtilmişti.

YENİ MERKEZ ÜRETİM MALİYETİNİ AZALTTI

Trabzon’da yüzyıllardır süren kuyumculuk sanatında tasarım merkezi sorunu yaşanıyordu. Yapılan çalışmalarda tasarım, döküm ve kalıp için başka şehirlere gidilmesi gerekiyordu. Bu da maliyet ve zaman kaybı olarak işleyişe yansıyordu. Yeni açılan merkezle sorun ortadan kalktı.

Şimdi dünyanın hiçbir yerinde makinelerin yapamadığı tasarımlar elde çalışılmaya devam ediliyor. Trabzon’da 6 bin kadının evinden destek verdiği çalışmalar daha hızlı ve daha ekonomik olarak hayata geçiriliyor.