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    Mustafa Varank: TÜBİTAK birincileri Antarktika bilim seferine katılacak

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla TÜBİTAK Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda birinci olan gençlerin Antarktika bilim seferine katılacağını bildirdi.
    • 06.12.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 09:39
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    Mustafa Varank: TÜBİTAK birincileri Antarktika bilim seferine katılacak

    TÜBİTAK Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda birinci olan liseli gençler 2023'te Antarktika bilim seferine katılıyor.

    Üç liseli genç kız meşe palamudundan doğada 45 günde çözünebilen çevre dostu plastik üreterek TÜBİTAK'ın Türkiye genelinde açtığı yarışmada 1'inci gelmişti.

    Liseli gençler Antarktika yolcusu

    Liseli üç genç, geliştirdikleri biyoplastiği yerinde test etmek üzere, TÜBİTAK tarafından Antarktika'ya bilim insanlarıyla birlikte çalışmaya gönderiliyorlar.

    Bakan Varank paylaştı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu gelişmeyi TÜBİTAK birincilerinin yayınlanmış bir haberini alıntılayarak Twitter adresinden paylaştı.

    Mustafa Varank


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