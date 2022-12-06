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Mustafa Varank: TÜBİTAK birincileri Antarktika bilim seferine katılacak

Mustafa Varank: TÜBİTAK birincileri Antarktika bilim seferine katılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla TÜBİTAK Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda birinci olan gençlerin Antarktika bilim seferine katılacağını bildirdi.