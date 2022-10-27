Mustafa Varank: Türkiye, en çok yatırım yapılan ilk 10 ülke arasında

Mustafa Varank: Türkiye, en çok yatırım yapılan ilk 10 ülke arasında

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 2021'de 300'den fazla girişimin 1,5 milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdığını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sürdürülebilir Sosyoekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi (ENHANCER) Hibe Programları kapsamındaki başarılı projelerin sertifika töreninde konuştu.

"Yatırım rekoru kırıldı"

Bakan Varank, 2021'de 300'den fazla girişimin 1,5 milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdığını belirterek, Türkiye'nin en çok yatırım yapılan zirvedeki ilk 10 ülke arasında yerini aldığını belirtti.

Rekabetçi Sektörler Programı hızlandı

Yaklaşık 60 yıldır ortakları olan AB ile iş birliklerini sürdürmeye devam ettiklerini aktaran Varank, Türkiye-AB mali iş birliği süreci kapsamında başlattıkları Rekabetçi Sektörler Programı'nda bilhassa son dönemde hızlandıklarını söyledi.

"Ardı ardına proje açılışları yapıyoruz"

Varank, ardı ardına proje açılışları yaptıkları bereketli bir dönemden geçtiklerini ifade ederek, en son iki hafta önce İstanbul Sanayi Odası (İSO) Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi'nin açılışını yaptıklarını bildirdi.

"2023 sonuna kadar devam edecek projeyle girişimcilik ve istihdam imkanları iyileştirilecek"

Temennilerinin AB ile Rekabetçi Sektörler Programı'nda yakaladıkları etkin ve verimli iş birliğinin ENHANCER projesi ile de devam etmesi olduğunu vurgulayan Varank, 2020'de uygulanmaya başlanan projenin girişimcilik kapasitesinin iyileştirilmesi noktasında önemli bir misyona sahip olduğunu, 2023 sonuna kadar devam edecek projeyle girişimcilik ve istihdam imkanlarının iyileştirileceğini, Türkiye'deki girişimcilik kültürüne katkıda bulunulacağını söyledi.

"ENHANCER kapsamında 2 bin 305 kişi genel girişimcilik eğitimi aldı."

Projenin İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay olmak üzere, özellikle göçmen yoğunluğundan etkilenen 11 ilde uygulandığını anlatan Varank, şunları kaydetti:

"32,5 milyon euro bütçesi olan proje kapsamında 5 farklı hibe programı ilan edildi. 117 projeye yaklaşık 11 milyon euro kaynak tahsis edildi. Saydığım 11 ilde önemli ortak kullanım tesisleri, girişimcilik ve istihdam projeleri başarılı bir şekilde yürütülüyor. ENHANCER kapsamında bugüne kadar 2 bin 305 kişi genel girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamladı. Bugüne kadar gerçekleştirilen B2B görüşmeler, yatırımcı buluşmaları gibi etkinliklerle 379 firma temsilcisi bir araya getirildi. Birçok şirket kuruldu, yeni istihdam oluşturuldu. Girişimcilerin iş birlikleri yoluyla biz, bu sayede finansmana erişimlerini kolaylaştırmış olduk."

"2030'a kadar 100 bin teknoloji girişiminin kurulmasını hedefliyoruz"

Varank, "Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi'ni de yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz. Bu strateji ile 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişiminin kurulmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknoparkların sayısı son 20 yılda 2'den 96'ya çıkarıldı

AA'nın haberine göre, Bakan Varank konuşmasında Türkiye'de girişimcilerin, şirketlerin, akademisyenlerin araştırma-geliştirme faaliyetleri yapabilecekleri teknoparkların sayısını son 20 yılda 2'den 96'ya çıkardıklarını da bildirdi.