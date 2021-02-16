Mustafa Varank: Türkiye ile Birleşik Krallık'ın, ekonomi, bilim, teknoloji alanlarındaki iş birliği önemli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye ile Birleşik Krallık'ın, ekonomi, bilim, teknoloji alanlarındaki iş birliğinin, AB pazarlarındaki rekabetçi konumumuzu korumada önemli olduğunu belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Krallık Teknoloji Haftası etkinliğine video konferansla katıldı.

Bakan Varank, toplantıda yaptığı konuşmada "Türkiye ile Birleşik Krallık'ın, ekonomi, bilim, teknoloji alanlarındaki iş birliği, AB pazarlarındaki rekabetçi konumumuzu korumada önemli." dedi.

“YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ ALANLARINDA YENİ İŞ BİRLİKLERİ”

Varank, “Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri alanlarında Birleşik Krallık ile önümüzdeki dönemde yeni iş birlikleri hedefliyoruz.” diyerek iki ülke arasındaki iş birliğinin hedeflerinden birini ortaya koydu.

UZAYA BAĞIMSIZ ERİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞMASI

Bakan Varank, konuşmasına şöyle devam etti: "Uzay ve havacılık sanayimizi güçlendirecek, uzaya bağımsız erişim sağlayacak tesis ve teknolojileri Birleşik Krallık ile geliştirebiliriz."