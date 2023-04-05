Mustafa Varank: Türkiye’de ilk defa bir binek otomobil Araç Tip Onay Belgesi almaya hak kazandı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu.

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Yerli elektrikli otomobil Togg için siparişler alındı ve ilk teslimatlar gerçekleştirildi.

Bu aşamada aracın, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyumlu testleri başarı ile geçmesi gündem oldu.

"Togg 'elektrikli araç güvenlik testinden' tek seferde geçti"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi Açılış Töreni'nde yerli ve milli otomobil Togg ile ilgili önemli bir bilgiyi şöyle paylaştı: