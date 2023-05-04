Mustafa Varank: Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmamız lazım Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Gaziantep'te katıldığı açılışta Türkiye'nin dünyada geleceği yeri değerlendirerek bu hedefler için de seçimin önemine değildi.

AA

Türkiye'nin dört bir yanında bir yandan 14 Mayıs seçim çalışmaları sürerken bir yandan da müjdeler ve açılışlar devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Gaziray Parkı açılış töreninde katıldı.

Varank'ın alana geldiği Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 yıldır canını dişine taktı, bu memleket için çalıştı"

Yaklaşık 20 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koymanın, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmanın, bu aziz millet hangi hizmeti hak ediyorsa onlarla buluşturmanın derdinde olduklarını belirten Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldır canını dişine taktığını, bu memleket için çalıştığını ifade etti.

"21 yıldır bu şehre neler yapıldığını Gaziantepliler çok iyi biliyor"

Varank, ülkeyi yatırımlarla donatmaya çalıştıklarını, 21 yıldır bu şehre neler yapıldığını Gazianteplilerin iyi bildiğini dile getirerek bu konudaki düşüncelerini şöyle paylaştı:

Bunları yapabilmek için içinizde memleket sevdası, millete hizmet etme aşkı olacak ama bunlar yetmez başınızda da adam gibi adam bir lider olacak. İşte o zaman bu ülkede her şeyi başarırsınız. Türkiye'nin otomobili yollarda, İMECE uydusu uzayda, TCG Anadolu gemisi denizlerde. Bunların her biri aslında Türkiye Yüzyılı'nın nişaneleri. Bize çağ atlatacak, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak kabiliyetler, yetenekler.

"Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmamız lazım"

Türkiye'nin yoluna kararlılıkla devam etmesi gerektiğini vurgulayan Varank şunları kaydetti:

Bizim Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmamız lazım. Bunun yolu 14 Mayıs'ta doğru tercih yapmaktan geçiyor. 14 Mayıs bir kader seçimi. 14 Mayıs'ta Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilen tam bağımsız bir ülke mi olacak yoksa birilerinin ağzına bakan başka ülkelerin kuyruğuna takılan bir ülke mi olacak bunun kararını 14 Mayıs'ta vereceğiz.

Bakan Varank, kendilerinin yapmanın, birilerinin ise yıkmanın derdinde olduğunu söyledi.

"Bizim teröristlere teslim edecek ülkemiz yok"

Birilerinin ülkeyi hep aşağı çekmenin derdinde olduğunu belirten Varank, şöyle devam etti: