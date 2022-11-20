Mustafa Varank: Türkiye'yi küresel bir güç haline getirmenin adımları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter'dan yayınladığı mesajında savunma sanayisinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yuvalanan bölücü terör örgütüne yönelik mücadelesi sürdürdüğü "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" sürerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin savunma sanayisi konusundaki geldiği aşamayı ve iddiayı ortaya koyan bir paylaşım geldi.

"Türkiye'yi bölgeselden küresel bir güç haline getirmenin adımları"

Varank yayınladığı mesajında, "Muharebe alanında insansız savaş uçağınız olduğunu düşünün. O insansız savaş uçağının TCG-ANADOLU'dan kalkıp indiğini hayal edin. İşte bunlar Türkiye'yi bölgeselden küresel bir güç haline getirmenin adımları..." dedi.

Bakan Varank mesajını "Türkiye Yüzyılı" etiketi ile verirken Selçuk Bayraktar'ın "kızılelma" etiketi ile paylaştığı videoyu alıntalayarak aktardı.