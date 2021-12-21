Mustafa Varank: Türkiye’yi küresel ekonominin yeni kazananı yapmakta kararlıyız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde tek bir hedefe odaklandık. Türkiye’yi küresel ekonominin yeni kazananı yapmakta kararlıyız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Cumhurbaşkanımız liderliğinde tek bir hedefe odaklandık. Türkiye’yi küresel ekonominin yeni kazananı yapmakta kararlıyız. Uzak doğudaki tedarikçilerine ulaşamayan pazarlar, Türkiye’deki üreticilerin taahhütlerini yerine getirmesi sayesinde arz problemlerini aşmaya çalıştı. Son dönemde kurlar üzerinden yaptıkları yorumlarla Türkiye ekonomisinin gücünü görmezden gelenlerin, tüm dünyada yaşanan enflasyon sorununu bir tek ülkemize özgü bir sorun gibi yansıtanların oluşturduğu kara bulutları artık geride bırakıyoruz. Ülkemizi serbest piyasa rejiminden, temel iktisattan kopuk gibi göstermeye çalışanların Türk ekonomisine nasıl açıktan düşmanlık ettiğini hep beraber izledik. Türkiye’de yatırım yapmak isteyen müteşebbislerimiz finansmana düşük maliyetle ulaşabilecek. İhracat yapmak isteyen önünü görebilecek. Üretimini çeşitlendirmek, istihdamını artırmak isteyen herkes yanında devletini en güçlü şekilde görecek. Türkiye ekonomisi yoluna emin adımlarla devam edecek. Serbest piyasa koşullarında nasıl araç çeşitliliğine sahip olduğumuzu herkese tepeden bakan kendilerine ekonomist diyen ukalalar herhalde anlamıştır diye düşünüyorum. Asgari ücretteki artışla sağladığımız rahatlamanın, verdiğimiz gelir vergisi istisnası ile tüm kesimlere yansıyacağından da asla şüpheniz olmasın. Türkiye ekonomisini muhalefetin yaptığı gibi demagoji ile laf salatasıyla da büyütmeyeceğiz. Daha çok üretimle, daha çok istihdamla, daha çok yatırımla ve daha çok ihracatla büyüteceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin ekmeğini ve umudunu daha da büyüteceğimiz bir döneme hızla giriyoruz. Bu yolda ayakları yere basan sağlam politikalar ve araçlar üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

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