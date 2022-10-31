Petrol
92.62
-1.23%
Euro
18.5146
-0.12%
Dolar
18.6189
0.21%
Altın
980.49
-0.23%
Borsa
3937
1.50%
Bitcoin
388.616
0.66%
BTXN Coin
10.52
-0.47%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Mustafa Varank: Yeniliğe, inovasyona yatırım yapıyoruz

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TEKMER'in açılışında, "Yeniliğe, inovasyona yatırım yapıyoruz. Bunun için altyapılar geliştiriyoruz." dedi.
    • 31.10.2022 - 13:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mustafa Varank: Yeniliğe, inovasyona yatırım yapıyoruz

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi (TEKMER)  Açılış Töreni'ne katıldı.

    Varank, burada yaptığı konuşmasında yeniliğe ve ivanosyona yatırım yapıldığı konusunun altını çizerek "Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi bilhassa son iki yılda adeta uçuşa geçti. TOGG'un seri üretim bandından inişiyle tüm Türkiye gururlandı." şeklinde konuştu.

    Mustafa Varank

    AYRINTILAR GELİYOR


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Yerli otomobil Togg dünyada büyük yankı uyandırdı
    Gündem

    Yerli otomobil Togg dünyada büyük yankı uyandırdı

    Hande Yener sürpriz hayranıyla sahnede dans etti
    Magazin

    Hande Yener sürpriz hayranıyla sahnede dans etti

    Görüş Bildir