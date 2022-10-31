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- Mustafa Varank: Yeniliğe, inovasyona yatırım yapıyoruz
Mustafa Varank: Yeniliğe, inovasyona yatırım yapıyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TEKMER'in açılışında, "Yeniliğe, inovasyona yatırım yapıyoruz. Bunun için altyapılar geliştiriyoruz." dedi.
- 31.10.2022 - 13:26
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi (TEKMER) Açılış Töreni'ne katıldı.
Varank, burada yaptığı konuşmasında yeniliğe ve ivanosyona yatırım yapıldığı konusunun altını çizerek "Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi bilhassa son iki yılda adeta uçuşa geçti. TOGG'un seri üretim bandından inişiyle tüm Türkiye gururlandı." şeklinde konuştu.
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