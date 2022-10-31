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Mustafa Varank: Yeniliğe, inovasyona yatırım yapıyoruz

Mustafa Varank: Yeniliğe, inovasyona yatırım yapıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TEKMER'in açılışında, "Yeniliğe, inovasyona yatırım yapıyoruz. Bunun için altyapılar geliştiriyoruz." dedi.