Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler etkilediği 11 ilde 800 binden fazla binada hasara neden oldu.

Depremin yıkıcı etkilerinden sanayi bölgeleri de nasibini aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının verilerine göre, 38 OBS'nin 7'sinde kısmi alt yapı hasarları ile birlikte ağır ve orta hasarlı 5 bin 600 tesis bulunuyor.

İlgili kurumlar sahada hasar tespiti ve iyileştirme çalışmalarını yürütüyor.

Sanayi sitelerine yapılan ilk müdahalelerle 33 bin tesis üretime başladı.

Tüm yapılan tespitlerle birlikte deprem bölgesi olarak ilan edilen 11 ildeki sanayide oluşan hasarın yaklaşık 170 milyar lira olduğu tahmin ediliyor.

Yetkililer Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde Bölgesel Kalkınma Odaklı Acil Eylem Planı üzerinde çalışıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, depremden zarar gören bölgelerdeki sanayi tesisleriyle ilgili hasar raporunu açıkladı.

Deprem bölgesinde bulunun 34 Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) 7’sinde kısmi altyapı hasarları olduğunu ifade eden Bakan Varank, ağır ve orta hasarlı 5 bin 600 tesisin bulunduğunu kaydetti.

Varank, tüm bölge bağlamında 33 bin tesiste üretimin başladığını vurgulayarak depremin sanayi üzerindeki maliyetinin yaklaşık 170 milyar lira olduğunu söyledi.

Bakan Varank, deprem bölgesinde hasar gören sanayi tesisleri ile ilgili incelemelerine Adıyaman’da devam etti. Gölbaşı ve Besni ilçelerinin ardından il merkezine geçen Varank, Adıyaman OSB’de düzenlenen sanayiciler ile istişare toplantısına başkanlık etti.

Adıyaman’daki toplantıda sanayicilerin sorunlarını dinleyen Varank, çözüm noktasında yapılanları ve planlanan düzenlemeleri şöyle açıkladı:

Sadece Adıyaman'daki sanayi sitesinin hasarının 1 milyarın üstünde olduğu bildiriliyor. Bakan Varank, bu kentteki hasarı şöyle dile getirdi:

Adıyaman için sanayi ve üretim noktasında da eksikliklerimizi gidereceğiz. Zarar gören her bir fabrikayı, her bir işletmeyi, her bir dükkânı tekrar ayağa kaldıracağız. Öncelikle OSB ve Sanayi Sitelerinin bakanlığımıza olan kredi borçlarını bir yıl erteledik. Afet bölgesinde uygun bulunan alanları deprem kriterlerini de gözeterek ‘sanayi alanı’ olarak ilan edeceğiz. Bu alanlarda ivedilikle yeni sanayi işyerlerini inşa edeceğiz. Yıkılan veya kullanılamayacak kadar hasarlı sanayi iş yerlerinin zemin uygunluğuna göre yerinde yeniden inşa edilmesi için de destek sağlayacağız.