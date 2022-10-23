Mustafa Varank'tan Bilgisayar Olimpiyatı değerlendirmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya'da düzenlenen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nı değerlendirerek, bu etkinliğin ilk kez fiziki şartlarda Türkiye'de gerçekleştirildiğini aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Antalya'da düzenlenen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nı değerlendirerek, bilim ve teknolojiye yatırım yapmaya devam edileceğini belirtti.

Türk milli takımı bir bronz madalya aldı

Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı, kız öğrencilerin bilgisayar dalına olan ilgilerini artırmak amacıyla 2021 yılında düzenlenmeye başlandı. İlki geçen sene İsviçre'de çevrim içi yapılan olimpiyata 43 ülkeden 157 öğrenci katıldı ve Türk milli takımı bir bronz madalya kazandı.

45 ülkeden 164 kız öğrenci madalya için yarıştı

Bu yıl ilk kez yüz yüze formatta Türkiye'de düzenlenen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı, TÜBİTAK ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirildi. Olimpiyatlarda, Japonya'dan ABD'ye kadar 45 ülkeden 164 kız öğrenci madalya için mücadele etti.

Olimpiyat, katılımcıların zorlu algoritmik problemleri çözmeye çalıştığı 2 yarışma gününden oluştu. Her katılımcı ülke, ortaokul ya da lise öğrenimi gören en fazla 4 kız öğrenciden oluşan gruplarla olimpiyata katıldı.

Türkiye bir altın, bir bronz madalya kazandı

AA'nın haberine göre bu yıl olimpiyata katılan Türk milli takımı, 8 öğrenciden oluştu. Duru Özer, puan sıralamasında birinci olarak altın madalya kazandı. Bergüzar Yürüm de bronz madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları fiziki olarak ilk kez Türkiye'de gerçekleştirildi

Bakan Varank da Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları'nı fiziki olarak ilk gerçekleştiren ülkenin Türkiye olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Böyle güzel ve özellikle de kızlara dönük bir organizasyona ev sahipliği yapmış olmaktan çok memnuniyet duyduk. Bilim olimpiyatlarının organizasyonu ve sorumluluğu TÜBİTAK'ta. Türkiye'nin her tarafından başarılı öğrencilerimizi farklı kategorilerdeki olimpiyatlara hazırlıyoruz. Daha sonra bu genç arkadaşlarımız ülkelerini temsil ediyorlar.





Duru, birinci oldu

İşte burada da Duru arkadaşımız yarıştı ve en yüksek puanı alarak resmi katılımcılar içinde birinci oldu. Hem böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan hem de altın madalya almaktan gerçekten çok mutluyuz."

"Özellikle kızlar bu alanda çalışmalı"

Varank, bilim ve teknolojinin geleceği şekillendiren alanlar olduğuna işaret ederek, "Bu alanlarda bütün genç kardeşlerimizin çalışmasını, başarılı olmasını istiyoruz ama özellikle kızların bu alanlara daha fazla ihtimam göstermesi, bu alanlarda daha çok çalışması için de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak planladığımız farklı program ve projelerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

"Yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Bu alanlara yatırım yapmaya devam edeceklerini bildiren Varank, "Biz bu alanlara yatırım yaptıkça genç arkadaşlarımız da bizi gururlandırmaya devam edecek. Biz çok mutluyuz, inşallah seneye daha fazla madalya alırız. Böyle güzel bir organizasyona Türkiye ev sahipliği yaptı, çalışmalarımız son sürat devam edecek." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat bayrağı İsveç'e teslim edildi

Törenin sonunda bayrak devir teslimi yapıldı. Bakan Varank, olimpiyat bayrağını altın madalyalı Duru Özer’in teslim etmesini istedi. Özer, 2023'te olimpiyatlara ev sahipliği yapacak İsveç'in temsilcisi Anna Molina'ya bayrağı teslim etti.