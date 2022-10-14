Mustafa Varank'tan CHP'ye girişim fonu tepkisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ABD ziyaretinde teknoloji firmalarını da gezen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na "girişim fonu" üzerinden tepki gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kalkınma ajanslarının fonları ile ilgili bir maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan CHP'yi eleştirdi.

İstanbul’da Easycep Yenileme Merkezi’ni açtı. Açılış töreninde konuşan Bakan Varank, girişimcilik ekosisteminin en büyük ihtiyacının finans olduğunu ifade ederek bunun önünü açmak için bakanlık olarak fonlar kurmaya başladıklarını söyledi.

Bakan Varank, Türkiye'deki teknoloji hamlalarını desteklemediği halde ABD ziyaretinde teknoloji firmalarını inceleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi.

Mustafa Varank'tan CHP'ye tepki-VİDEO

Varank, kalkınma ajanslarının girişim sermayesi fonlarına katılımına karşı çıkan CHP'yi eleştirdi

CHP, kalkınma ajanslarının girişim sermayesi fonlarına katılımını öngören maddeyi, Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı.

Bakan Varank, bu tepkiyi hatırlatarak “Orada güya teknoloji firmalarını geziyor. CHP’nin içinde bir tane mi akıllı insan yok, ‘Ya kardeşim girişimciliğe destek vereceklermiş bu maddeyi iptal ettirmeyelim’ diyecek. Bu işler lafla olmaz elini taşın altına koymakla olur.” dedi.

"Kalkınma ajansları da bu işleri yapabilmesi için mevzuatımıza bir madde koyduk"

Varank, Bilişim Vadisi’nin, kalkınma ajanslarının fonları olduğunu anlatarak “Bunun yanında Türkiye’de kurulu fonları desteklemek üzere de biz hangi katkıları sağlarız? Bununla ilgili olarak kalkınma ajanslarıyla projeler başlattık ve kalkınma ajansları da bu işleri yapabilmesi için mevzuatımıza bir madde koyduk.” dedi.

İtiraz edilen maddeyi hatırlattı

Bakan Varank, daha sonra 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapan düzenlemeyi; "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde büyüme potansiyeli taşıyan şirketlerin ve girişimcilerin desteklenmesine yönelik girişim sermayesi fonlarına katılım sağlamak." şeklinde hatırlattı.

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin içerisinde bir tane mi akıllı insan yok"

Bu maddeye girişimcilik ekosistemindeki herkesin “Tebrik ediyoruz Bakanım, bu alanı boş bırakmadınız.” diyeceğini söyleyen Varank, “Ama bakın şimdi Sayın Kılıçdaroğlu birkaç gündür Amerika’da. Orada güya teknoloji firmalarını geziyor. Oralardan bir şeyler söylemeye çalışıyor. İşte bizim bu maddemizi Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi’ne götürdü iptal ettirmek için. Şimdi ben soruyorum; siz ağzınızla girişimcilikten, teknolojiden bahsedebilirsiniz, sosyal medyadan paylaşımlar yapabilirsiniz ama biz fiiliyatta bunları desteklerken bu maddeyi götürüp iptal ettirmeye çalışmak kime ne fayda sağlıyor? Cumhuriyet Halk Partisi’nin içerisinde bir tane mi akıllı insan yok? ‘Ya kardeşim girişimciliğe destek vereceklermiş. Biz bu maddeyi iptal ettirmeyelim’ diyecek bir tane mi insan yok?” diye konuştu.

"İnşallah onların istediği sonuç çıkmayacaktır"

Varank, acayip zamanlardan geçtiklerini vurgulayarak “Bu işler lafla söyleyerek olmaz. Bu işler elini taşın altına koymakla olur. Biz de işte elimizi taşın altına koyduk. Bu maddeyi iptal ettirmek için götürdüler, inşallah onların istediği sonuç çıkmayacaktır. Çıksa bile biz alternatiflerini şimdiden oluşturduk. Çünkü biz girişimcilik ekosistemine inanıyoruz.” dedi.

"Türkiye’nin yeni yüzyılını da girişimcilik ekosisteminin destekleriyle inşa edeceğiz"

Türkiye’nin oyun sektöründe yılın ilk 6 ayında Avrupa’da en fazla yatırım alan ülke olduğunun altını çizen Varank, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul en fazla yatırım alan şehir oldu. Bakıyorsunuz ikinci kim? Londra. Londra'da en fazla yatırımı kim almış biliyor musunuz? Yine bir Türk vatandaşı almış. İşte bizim gençlerimizde bu potansiyel var. Biz bu potansiyeli değerlendireceğiz ve inşallah Türkiye’nin yeni başarı hikayesini Türkiye’nin yeni yüzyılını da girişimcilik ekosisteminin destekleriyle inşa edeceğiz."