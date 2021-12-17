Mustafa Varank'tan ekonomi yorumu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ekonomisini kurlar üzerinden ölçmenin en büyük haksızlık olduğunu belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Varank'ın gündeminde asgari ücrete yapılan zam vardı.

"EKONOMİYİ SADECE KURLAR ÜZERİNDEN ÖLÇMEK HAKSIZLIKTIR"

"Türkiye ekonomisini sadece kurlar üzerinden ölçmek ülkemize yapılabilecek en büyük haksızlıktır" diyen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEMEYİ ŞİAR EDİNDİK"

"Oluşan belirsizlik havasının dağılacağı bir döneme hızlıca girmiş olacağız. Ülkemiz ekonomisinin en önemli kahramanları da şüphesiz her sektörde alın teri döken akıtan emekçilerimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her dönemde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemeyi şiar edindik."

"GİRİŞİMCİLERİMİZ TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BEL KEMİĞİDİR"

Salgının başından bu yana sanayi istihdamında artış yaşandığına da dikkati çeken Varank şöyle konuştu:

"Üretim cephesindeki çeşitliliğimiz, kriz dönemlerindeki direncimiz, çalışkan ve üretken iş gücümüz, risk alabilen girişimcilerimiz Türkiye'nin ekonomisinin bel kemiğidir."