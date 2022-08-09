Mustafa Varank'tan OSB iddialarına yanıt

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bazı çevrelerin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sayılarına ilişkin iddialara Adana OSB üzerinden örnek göstererek cevap verdi.

Sanayi üretimi rekor üstüne rekor kırarken, açıklanan ihracat verileriyle birlikte Türkiye'nin sanayi üretimi gün geçtikçe artıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 12 Ağustos Cuma günü Sanayi Üretimi verisi açıklanacak.

Sanayi verilerinde artış görülüyor

Veri açıklanmadan önce yapılan anketlerde yüzde 6,9 artış öngörülüyor.

Üste üste gelen sanayi başarılarına rağmen muhalefet cephesi yapılan bu çalışmalardan memnun olmuyor.

Bazı muhalefet vekilleri, AK Parti iktidarı döneminde sanayiye hiç değer verilmediğini belirterek, şu an hizmette bulunan Organize Sanayi Bölgeleri'nin 20 yıllık AK Parti döneminden önce açıldıklarını öne sürüyor.





Bakan Varank'tan cevap geldi

Bu iddialara en yetkili isim Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan cevap geldi.

Bakan Mustafa Varank resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hadi soralım...

Birilerinin ısrarla iddia ettiği gibi Ak Parti döneminde hiç fabrika açılmadıysa, Adana Hacı Sabancı OSB nasıl bu hale geldi?" ifadelerini kullandı.