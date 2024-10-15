Muş'taki elma hasadından 25 milyon TL gelir hedefleniyor

AA

Muş'ta meyvecilik alanında kentte önemli bir üretim yapıldığı belirtiliyor. Muş'ta ayrıca tarım ve hayvancılık konusunda önemli bir yere sahip.

Muş'ta merkeze 36 kilometre uzaklıktaki Akpınar köyünde düzenlenen hasat programına katılan Muş Valisi Avni Çakır, kentin tarım potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

"MUŞ SU KAYNAĞI AÇISINDAN ZENGİN"

Meyveciliğin ekonomiye de büyük katkısının olduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

Burada 4 bin 512 dönüm alanda elma üretimi var. Muş, 5 ilçe ve 368 köyle geniş bir coğrafya. Türkiye'nin en verimli nehirlerinden bir tanesi elma bahçesinin yanından geçiyor. İrili ufaklı onlarca akarsuyumuz ve göletimiz var. Dolayısıyla hiçbir mazeretimiz yok. Allah üretene her zaman karşılığını verir.

"BU YIL İYİ HASAT ALINDI"

Meyvecilik konusunda da iyi konuma geldiklerini anlatan Gün, "İlimizde 4 bin 512 dönüm alanda elma yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu yıl hem iklim koşulları hem de toprak yapısından dolayı iyi bir hasat alındı. 1.650 tonun üzerinde ürün hasadı ve ekonomiye 25 milyon liralık katkı öngörüyoruz. Hasadın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.