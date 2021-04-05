Müstakil evleri lüks hale getirmek yeni yatırım aracı oldu

Mütevazi müstakil evleri, yüksek rakamlar harcayarak lüks hale getirmek yeni bir sektörün kapısını açtı.

Koronavirüs salgınında izole hayat isteyenlerin önündeki seçenekler artıyor. Uygun fiyatlı ev alıp, evin fiyatından daha fazla harcama yaparak, lüks hale getirip satan yatırımcılar çoğaldı.

Mimar Şerif Soğukbulak, gelir seviyesi yüksek yatırımcıların lüks konutlara yöneldiğini söyleyerek, "Müstakil konutları lüks hale getirmek yatırım aracı haline geldi." dedi.

"LÜKS MÜSTAKİL EVLERE YOĞUN İLGİ"

Soğukbulak, pandemi sürecinde lüks konut talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüs salgınının lüks villalara ve konutlara talebi artırdığını vurgulayan Soğukbulak, “Global gayrimenkul komisyonculuğu verilerine göre yüksek kaliteli konut satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre bazı ülkelerde yüzde 50’ye varan oranlarda arttı. Hem lüks hem müstakil evlere yoğun bir talep var. İş dünyasının uzaktan çalışmaya yönlenmesinin de bunda etkisi var. Ultra zenginler müstakil evlerinin bazı odalarını iş alanına döndürüyor. Yani işleri evlerinden yönetiyorlar.” diye konuştu.

“EVİN FİYATININ İKİ KATI KADAR EV TADİLATINA HARCAYANLAR VAR”

Bu faktörler dışında konut fiyatlarındaki artışın lüks konutları yatırım için cazip hale getirdiğini ifade eden Mimar Şerif Soğukbulak, “Yüksek gelire sahip kesim, evlerine daha fazla harcama yapıyor. Evin fiyatı kadar hatta evin fiyatından daha fazla ev tadilatı ya da geliştirme uygulamaları için para harcayan insanlar var. Bu da gösteriyor ki belli bir gelir seviyesinin üzerindeki zenginler lükse daha fazla yatırım yapıyor.” dedi.