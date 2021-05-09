Mut, kayısıda iddialı

Mersin’in Mut ilçesi, ürettiği sofralık kayısının ihracatındaki ağırlığını ortaya koyarak, Malatya kayısısına adeta meyden okuyor.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, ilçe olarak Türkiye’nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85’ini karşıladıklarını belirterek, "Kayısımıza rakip tanımıyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

Şeker, Mersin Büyükşehir Mut Toptan Sebze ve Meyve Halinde tüccarlarla bir araya geldi.

“150 BİN TON REKOLTE BEKLİYORUZ”

Bu yıl kayısıda yaklaşık 150 bin ton rekolte beklediklerini, bunun 80 bin tonunun ihraç edileceğini vurgulayan Şeker, "Türkiye’nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85’ini karşılayan Mut ilçesi ile Türkiye’de kimse boy ölçüşemez. Kayısımıza rakip tanımıyoruz." diye konuştu.

“MUT KAYISISI SOFRALIK, MALATYA KAYISISI İSE KURUTMALIKTIR”

Kayısı denince akla Malatya geldiğini hatırlatan Şeker, “Malatya ile Mut kayısısı arasındaki farkın artık öğrenilmesi gerekir. Mut kayısısı sofralık Malatya kayısısı ise kurutmalıktır. Şu an gidin Malatya tezgahlarında Mut kayısısı bulunmaktadır." dedi.

“SOFRALIK KAYISININ KİLOSU 10 LİRA”

Sofralık kayısının kilosunun şu anda 10 liradan alıcı bulduğunu söyleyen Şeker, üreticilerin fiyatlardan memnun olduğunu kaydetti.