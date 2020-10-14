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    Müttefik ülkelere hibe desteği sınırı belirlendi

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla, anlaşma akdedilmeksizin bu kapsamda protokolle verilebilecek mal ve hizmetlerin listesi yayınlandı.
    • REUTERS
    • 14.10.2020 - 08:42
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    Müttefik ülkelere hibe desteği sınırı belirlendi

    Türkiye'nin 2021 yılında anlaşma akdedilmeksizin dost ve müttefik devletlerde kamu veya özel kuruluşlara mal ve hizmet hibesi, mübadelesi veya yardımların parasal limiti 40 milyon TL olarak belirlendi.

    Söz konusu sınır, geçtiğimiz yıl 2020 yılı için 20 milyon TL olarak belirlenmişti.

    YENİ KALEMLER EKLENDİ

    Geçtiğimiz yıl yayımlanan protokolle verilecek hibe mal ve hizmetler listesi, insansız hava araçları, hizmet dışına ayrılmış durumdaki gemi ve platformlar, afet durumlarında ulaştırma hizmeti, arama kurtarma ve kırım faaliyetleri, tatbikat ve eğitim görecek askeri personelin taşınmasına yönelik ulaştırma hizmeti, aydınlatma cihazları, dalış malzemeleri de ilave edilerek 34 kalemden 40 kaleme çıkarıldı.

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