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    Muz seralarına yeni sezon hazırlık çalışmaları

    Antalya'da muz hasatı sona erdi. Seralar yeni hasat için hazırlanıyor.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 11:36
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    Muz seralarına yeni sezon hazırlık çalışmaları

    Antalya’nın Aksu ilçesinde hasatların sona ermesiyle muz seralarında yeni sezona hazırlık için bakım çalışması başladı.

    İLÇEDE 50 BİN DEKAR ÖRTÜ ALTI TARIM YAPILIYOR

    50 bin dekar alanda örtü altı tarımın yapıldığı ilçede yaklaşık 2 bin dekar alanda muz üretimi yapılıyor, yıllık 10 bin ton ürün elde ediliyor.

    MUZ SERALARININ BAKIMI BAŞLADI

    Antalya’nın Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde Aksu’da ilk muz serasını yapan üretici Hacı Berk, cemrelerin düşmesiyle muz seralarında bakımın başladığını söyledi.

    BAKIM 1 AY SÜRÜYOR

    Muz seralarında bakım için bir ay işlem yapılacağını kaydeden üretici Hacı Berk, “Cemrelerin düşmesiyle birlikte toprak harekete geçiyor. Bununla beraber bitki de harekete geçiyor. Bitki saçaklarını harekete geçirmeden toprağın işlenmesi gerekiyor. Biz de toprağın işlenmesine başladık. Bir ay boyunca işleme yapılacak. Bu süreden sonra işlememek gerekiyor. Çünkü bitkinin saçakları günlük 10-15 santim yol aldığı için bitkiye zarar verebilir. Üzerindeki sert tabakanın kırılması gerekiyor. Eğer kırmazsak bitkinin kökleri hareket edemeyecektir.” dedi.

    Muz seralarına yeni sezon hazırlık çalışmaları #1

    BİR SONRAKİ HASAT EYLÜL’DE

    Bir dahaki hasadın eylül ayında yapılacağını belirten Hacı Berk, “Seralarımızı yeni sezona hazırlıyoruz. Bir sonraki ilk muz hasadımız Eylül ayında yapılacak.” ifadesine yer verdi.

    Muz seralarına yeni sezon hazırlık çalışmaları #2

    "GİRDİLER ÇOK YÜKSEK"

    Sezonun muz fiyatlarını da değerlendiren üretici Hacı Berk, şunları söyledi: “Bu sene muz fiyatları üreticiyi 5-6 lira olarak yerinde saydı ama girdiler çok yüksek olduğu için muzun tadı kalmadı. Gübreler düşerse bu rakamlar üreticiye kazandırır.”

    Muz seralarına yeni sezon hazırlık çalışmaları #3

    Muz seralarına yeni sezon hazırlık çalışmaları #4


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