Karşımıza sık sık ürünlerin üretici fiyatları ile dal fiyatları arasındaki farklar geliyor. Mersin'de yetiştirilen muzlarda da bu sorun yaşanıyor.

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerindeki üreticiler, dalında 6 liradan alıcı bulan ürünün market raflarında 15 liraya kadar satılmasından rahatsızlık duyuyor.

ANAMUR MUZU MERSİN'DE ÖNEMLİ BİR GEÇİM KAYNAĞI

Türkiye'nin önemli muz üretim merkezlerinden Mersin'de devlet destekleriyle son yıllarda üretim alanı 56 bin dekarı aşan "tescilli ürün" Anamur muzu, 2 ilçenin çiftçilerinin en büyük gelir kaynakları arasında yer alıyor. Coğrafi konumu ve mikroklima özelliğine sahip Anamur ve Bozyazı ilçelerinde üretimi yapılan muz, sera ortamında doğal yollarla yetiştiriliyor. Kokusu, tadı ve kabuğunun ince olmasıyla ithal muza oranla daha çok tercih edilen Anamur muzunda hasat, yılın her ayı yapılabiliyor.

Muz üreticileri 'dal ve raf' arasındaki fiyat farkından şikayetçi ViDEO

MUZ DALINDA 6 LİRAYA MARKETTE İSE 15 LİYAYA SATILIYOR

Sübvansiyonlu tarım kredisi ve örtü altı tarım destekleriyle üretim alanları genişlemeye devam eden muz, bu yıl dalında 6 liradan alıcı buluyor. Geçen yılın aynı dönemine göre dalındaki fiyatı ortalama 1,5 lira gerileyen muzun üreticileri, market raflarında ürünün 12-15 liraya kadar çıkmasından şikayetçi

MUZDA ÜRETİM ARTTI

Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, "Geçmiş yıllarda Türkiye tüketiminin yüzde 15'lerini karşılıyorduk. Tüketim o zamanlar kişi başına yılda 2 kilogram civarındaydı. Şu anda 10 kilogramı aştı. Üretim artarken aynı oranda tüketim de artıyor. Eskiden muz lüks tüketim meyvesiydi ancak bugün bütün sofralara girmeye başladı. Üretimde herhangi bir sorun yok. Üreticiler en kaliteli muzu, en verimli şekilde üretmeye devam ediyor. Hemen hemen yüzde 80'in üzerinde sera yapımında devletin muhakkak katkısı var. Sübvansiyonlu tarım kredileriyle bu seralar yapılıyor."

"TÜKETİCİ MUZU HAK ETTİĞİ FİYATA TÜKETEMİYOR"

Üretimdeki artışla Anamur muzunun dalındaki fiyatının düşüşe geçtiğini anlatan Gümüş, "Geçen yıl muz bu mevsimlerde 7-7,5 liradan alıcı buluyordu. Geçtiğimiz günlerde 8 liraya kadar çıktı ama bir hafta içerisinde 6 liraya düştü. Biz muzu dalında 6 liraya veriyoruz. Tüketici muzu 12-15 liraya tüketiyor.

ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ FİYATLARI ARASINDAKİ FARK RAHATSIZLIK VERİYOR

Arada korkunç derecede bir makas var. Bu fark bizi rahatsız ediyor. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Tüketici de muzu hak ettiği fiyata tüketemiyor. Burada hem üretici hem de tüketici tedirgin. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor." dedi.

MUZUN DALINDAKİ FİYATI DÜŞTÜ

Üreticilerden Ali Solak da Anamur ve Bozyazı'da üretimin hızla devam ettiğini aktararak, muzun dalındaki fiyatının düşüşe geçtiğini belirtti ve şöyle devam etti

"Bu yıl beklemediğimiz ve üreticiyi şoka uğratan bir durumla karşı karşıyayız. Geçen yıl sezon 7-7,5 liradan açıldı. Bu yıl sezonun 8-8,5 liradan açılmasını bekliyorduk. Sezonun başındayken muzun 6 liralara kadar düşmesi bizi çok etkiledi. Bütün hesaplarımız ve beklentilerimiz boşa çıktı. Üreticiden 6 liraya alınan muz, şu an marketlerde 12-15 liradan satılıyor.

ÜRETİCİ HİÇBİR ZAMAN TÜKETİCİYE AŞIRI FİYAT YANSIMASINI İSTEMEZ

Üretici hiçbir zaman tüketiciye aşırı bir fiyat yansımasını istemez ve kabul etmez. Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki bu farkı izah etmekte zorlanıyoruz."

Üreticilerden Hüseyin Kurt da dal ve market fiyatları arasındaki farktan üzüntü duyduklarını, bu durumun üreticileri, tüketiciler karşısında zor durumda bıraktığını kaydetti.