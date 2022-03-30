'Müzakere' düşüşü! 30 Mart 2020 Çarşamba güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, tam altın...

İstanbul'da gerçekleşen Ukrayna Rusya müzakeresindeki olumlu hava, altın fiyatlarına da yansıdı. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, kaç TL? İşte altında son durum...

Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son fiyatlar, yatırımcıların takibinde.

Altın alım satım yapacak olanlar, gram ve çeyrek başta olmak üzere günün fiyatlarını inceliyor.

İstanbul'daki Rusya Ukrayna müzakeresinin akabinde hafta ortasın altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor.

Gram altın bugün 905 liradan işlem görürken çeyrek ise 1488 liraya geriledi.

Peki 30 Mart 2022 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

30 MART 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 905,21

SATIŞ: 905,37

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.473,00

SATIŞ: 1.486,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.881,00

SATIŞ: 5.931,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.944,00

SATIŞ: 2.976,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 5.913,47

SATIŞ: 5.963,95

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 823,27

SATIŞ: 829,47

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.922,06

SATIŞ: 1.922,38