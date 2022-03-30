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    'Müzakere' düşüşü! 30 Mart 2020 Çarşamba güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, tam altın...

    İstanbul'da gerçekleşen Ukrayna Rusya müzakeresindeki olumlu hava, altın fiyatlarına da yansıdı. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, kaç TL? İşte altında son durum...
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 11:38
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    'Müzakere' düşüşü! 30 Mart 2020 Çarşamba güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, tam altın...

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son fiyatlar, yatırımcıların takibinde.

    Altın alım satım yapacak olanlar, gram ve çeyrek başta olmak üzere günün fiyatlarını inceliyor.

    İstanbul'daki Rusya Ukrayna müzakeresinin akabinde hafta ortasın altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor.

    Gram altın bugün 905 liradan işlem görürken çeyrek ise 1488 liraya geriledi.

    Peki 30 Mart 2022 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

    30 MART 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 905,21

    SATIŞ: 905,37

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.473,00

    SATIŞ: 1.486,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.881,00

    SATIŞ: 5.931,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.944,00

    SATIŞ: 2.976,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 5.913,47

    SATIŞ: 5.963,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 823,27

    SATIŞ: 829,47

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.922,06

    SATIŞ: 1.922,38

    Müzakere düşüşü! 30 Mart 2020 Çarşamba güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, tam altın... #1


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