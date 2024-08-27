Nakliyecilerden 'vize engeli'ne karşı imza kampanyası Türk sürücüleri, AB ülkelerine girişte "vize engeliyle" karşı karşıya kalırken, Türkiye ile Avrupa'nın kara yolu ile ticaretini de etkiliyor. Tır şoförlerinin uzayan kuyruklarda geçirdiği zaman, hassas ürünlerin bozulma tehlikesi maliyetlerin artmasına neden oluyor.

AA

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), lojistik sektörüne hizmet eden Türk tır sürücülerine uygulanan Schengen vize engeli sorununa dikkati çekmek için imza kampanyası başlattı.

Dernek, imza kampanyasının sorunun çözümü noktasında önemli olacağını hedefliyor.

UND'den yapılan açıklamaya göre, "Türk tır sürücülerine vize engeline son verin" başlıklı imza kampanyasıyla Türk sürücülerinin yaşadığı vize sorunlarının gündeme taşınması amaçlanıyor.

"VİZE SORUNU TİCARETİ ENGELLİYOR"

Türk sürücüleri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine girişte "vize engeliyle" karşı karşıya kalırken bu durum, Türkiye ile Avrupa'nın kara yolu ile ticaretini de etkiliyor.

"UYGULAMA, AVRUPA'NIN ÇIKARINA DA AYKIRI"

UND tarafından başlatılan bu engellerin kaldırılması ve Türk sürücülerinin vize süreçlerinde kolaylık sağlanması hedeflenen kampanya metninde, şu ifadeler kullanıldı:

Türk sürücüleri, AB'nin Türkiye'de ürettiği malı AB'ye, AB'nin kendi içinde ürettiği malı Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu'ya taşımaktadır. Sürücüye vize engeli esas itibarıyla Avrupa'nın kendi çıkarına aykırı bir durumdur. Tır sürücülerine yönelik Schengen engeline dur deyin! Ticaretin önündeki bu duvarı kaldırmak, bu haksızlığa son vermek için imza kampanyamıza katılın.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)