Napolyon’un şapkası açık artırmayla satılacak! Değeri 600 ila 800 bin euro arasında

Eski Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart’a ait bicorn şapka, Osenat müzayede evinin düzenleyeceği açık artırmayla satılacak.
Fransa İmparatoru Napolyon tarafından kullanılan ve 1810 yılından olduğu ifade edilen siyah şapka, Fransa’nın başkenti Paris’in güneyindeki Fontainebleau kasabasında bugün açık artırmayla satışa sunulacak.
Osenat müzayede evinden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer veriliyor:
Osenat, İmparator I. Napolyon tarafından giyilen bir şapkayı 19 Kasım'da Fontainebleau'da açık arttırmaya sunmaktan gurur duyuyor.
Şapkanın 600 ila 800 bin euro arası bir fiyata satılması bekleniyor
Fransız medyası, şapkanın 600 ila 800 bin euro arasında bir fiyata alıcı bulmasının beklendiğini duyurdu.
Napolyon tarafından giyilen gömlek ve eldivenler de satılacak
Satışa sunulan koleksiyonda ayrıca Napolyon tarafından giyilen gömlek ve eldivenlerin de yer alacağı ifade edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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