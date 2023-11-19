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Napolyon’un şapkası açık artırmayla satılacak! Değeri 600 ila 800 bin euro arasında

Napolyon’un şapkası açık artırmayla satılacak! Değeri 600 ila 800 bin euro arasında Önemli bir tarihi figür olan Napolyon Bonapart'a ait eşyalar Paris'te açık artırma ile satışa çıkıyor. Özellikle Napolyon'a özgü bicorn bir şapkanın da açık artırma ile satılacak eşyalar arasında olduğu belirtildi.