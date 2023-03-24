Nar ekşisi izlenimi veren narlı soslar artık piyasaya giremeyecek Gıda piyasasında önemli bir karar alındı. Bu karara göre, nar ekşisi izlenimi veren narlı sosların piyasaya arzı yasaklandı.

AA Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi ürünler yurt içinde satılamayacak. Resmi Gazete'de yayınlandı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Nar ekşisine nardan başka şey eklenmeyecek Buna göre, nar ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemeyecek. İsimlere müdahale Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek. 30 Haziran 2024'ten sonra piyasaya çıkamayacaklar Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.