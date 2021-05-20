Narenciye ihracatı 4 ayda 343 milyon doları aştı

Ocak-nisan dönemindeki turunçgil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 8, miktarda ise yüzde 6 artış gösterdi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye'nin narenciye ihracatı yılın ilk 4 ayında geçen senenin aynı dönemine göre miktarda yüzde 6 artarak 653 bin 302 ton oldu.

İLK İKİ SIRADA MANDALİNA VE LİMON VAR

İhracatta ilk iki sırada mandalina ve limon yer aldı. Ocak-nisan döneminde 262 bin 932 ton mandalina ihracatı karşılığında 141 milyon 890 bin dolar, 231 bin 375 ton limon dış satımı karşılığında 119 milyon 379 bin dolar döviz girdiği sağlandı.

Yılın ilk 4 ayındaki ihracat 343 milyon 319 bin dolara ulaştı. Turunçgil ihracatında mandalina ve limonu 46 milyon 162 bin dolarla greyfurt, 35 milyon 786 bin dolarla portakal takip etti.

İHRACATTA MERSİN VE HATAY ÖNE ÇIKIYOR

Doğu Akdeniz'in 2 ili Mersin ve Hatay, ihracata sundukları katkıyla ön plana çıkıyor. Ocak-nisan döneminde Mersin'den 241 bin 214 ton narenciye dış satımından 135 milyon 548 bin dolar elde edildi. Hatay'dan da 145 bin 601 ton ihracatla 67 milyon 261 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.