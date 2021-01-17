Narenciye ihracatında mandalina ön sırada geldi

2020 yılında gerçekleştirdiğimiz 933 milyon dolarlık narenciye ihracatının 437 milyon 696 bin doları mandalina dış satımıyla kaydedildi.

Akdeniz narenciye üretimi konusunda her yıl rekolteyi artırarak iç pazara olduğu kadar ihracatı yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre, geçen yıl Türkiye'den 933 milyon dolarlık narenciye ihracatı gerçekleştirildi.

MANDALİNADA İHRACATI YÜZDE 26 ARTTI

Bu ihracata narenciye ürünleri içerisinde en fazla katkıyı sunan mandalinada, önceki sene gerçekleştirilen 347 milyon 47 bin dolarlık ihracatta yüzde 26 artış sağlandı. Geçen yıl 861 bin 121 ton mandalina ihracatı karşılığında ülkeye 437 milyon 696 bin dolar döviz girdi.

İKİNCİ ÜRÜN LİMON OLDU

Geçen yıl narenciye ihracatında mandalinayı 273 milyon 927 bin dolarla limon, 128 milyon 843 bin dolarla portakal, 92 milyon 591 bin dolarla greyfurt takip etti.

"MANDALİNA DIŞ PAZARDA TALEP GÖRÜYOR"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, narenciye ihracatının ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Türkiye'deki narenciyenin birçok ülkeden talep gördüğünü aktaran Kaçmaz, "Ürettiğimiz narenciye kaliteli ve doğal. Mandalina dış pazarda talep görüyor. 2020 narenciye ihracatımızı mandalina sırtladı. Üretim alanlarımızdaki genişlemeyle gelecek yıllarda daha iyi konuma geleceğiz. Zaten ürettiğimiz narenciyenin pazarda bilinirliği var. Çalışmalarımızla, yeni pazarlarda da adımızdan sıkça söz ettireceğiz." diye konuştu.

"MANDALİNE İHRACATI HER GEÇEN YIL ARTIYOR"

Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursun Şahin de mandalina ihracatının her geçen yıl arttığını ifade etti.

Geçen yıl mandalina ihracatındaki artışın sevindirici olduğuna değinen Şahin, "Geçen yılın başında limon ihracatı öndeydi. Daha sonra mandalina ihracatında artış oldu ve seneyi bu ürün birinci bitirdi. Pazar yelpazemizin genişlemesi ihracata olumlu yansıdı. Mandalina geçen yıl hem üreticiyi hem de ihracatçıyı mutlu etti." diye konuştu.