Narenciye ihracatının 9 ayda ekonomiye katkısı 374 milyon dolar oldu

Narenciye ihracatının 9 ayda ekonomiye katkısı 374 milyon dolar oldu

Ocak-eylül döneminde narenciye ihracatından bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla, Türkiye'ye 374 milyon dolarlık girdi sağlandı.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, ocak-eylül döneminde narenciye ihracatıyla Türkiye'ye 374 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandığı bilgisini paylaştı.

"YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR"

Kaçmaz, yaptığı açıklamada, yaş meyve ve sebze sektöründeki ihracat artışının devam ettiğini söyleyerek, "Bu yılın ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre narenciye ihracatında yüzde 13 artış görüldü. 728 bin ton narenciye ihracatı yapıldı." diye konuştu.

NARENCİYEDEN DÖVİZ GİRDİSİ YÜZDE 35 ARTTI

Kaçmaz, narenciye ihracatından elde edilen döviz girdisinin, bir önceki yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 35 arttığını belirtti.

"İHRACATIMIZIN ARTMASI SEKTÖRDE MEMNUNİYETLE KARŞILANDI"

En çok narenciye ihraç edilen ülkenin Rusya olduğunu belirten Kaçmaz, bu ülkeyi Irak, Ukrayna, Romanya ve Polonya'nın takip ettiğini kaydetti.

Kaçmaz, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat artışı yaşandığına dikkati çekerek "Avrupa Birliği ülkelerine olan ihracatımızın artması, sektörde memnuniyetle karşılandı. Bu artış, Türk yaş meyve ve sebzesinin dünyanın bütün ülkelerinde tercih edildiği, damak tadı güzel, hijyenik şartlarda üretilen ve ihraç edilen ürünler arasında yer aldığını gösteriyor.

ARTIŞ SÜRECEK

C vitamini insanların bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli bir katkıya sahip. Bu sebeple narenciye ürünlerinde tüketim alışkanlığı da oluştu. Bu artışın süreceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.