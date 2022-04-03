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    NATO ülkelerinin savunma harcamaları arttı

    NATO ülkelerinin savunma harcamaları artarak 1,17 trilyon dolara yaklaştı. Toplam savunma harcamalarının yüzde 69'unu ABD yaptı.
    • AA
    • 03.04.2022 - 10:39
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    NATO ülkelerinin savunma harcamaları arttı

    NATO ülkelerinin 1,2 trilyon dolara yaklaşan savunma harcamaları içinde toplam savunma harcamalarının yüzde 69'unu ABD gerçekleştirdi. GSYH'nin yüzde 2'sini savunmaya harcama beklentisini 8 NATO ülkesi karşıladı.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 2021 Yıllık Raporundaki cari fiyatlarla işlenmiş verilere göre, Avrupa'daki NATO ülkeleri ve Kanada'nın savunma harcamaları son 7 yıldır artışını sürdürdü. 2021'de bu ülkelerin tahmini savunma harcamaları 2020'ye göre yüzde 3,1 arttı.

    TÜRKİYE'NİN 2021 YILI SAVUNMA HARCAMASI 13 MİLYAR DOLAR

    NATO ülkelerinini arasında yer alan Türkiye ise 13 milyar dolarlık savunma sanayi harcaması bulunuyor. Türkiye'da savunma sanayi harcamalarının GSYH'ye oranı 1,6 olarak hesaplandı.

    NATO

    YÜZDE 2 TAAHHÜDÜNÜ 8 ÜLKE KARŞILADI

    2015 fiyatlarıyla yapılan hesaplamaya göre, geçen yıl 8 NATO ülkesi gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2'sini savunmaya harcama beklentisini karşıladı. Bu sayı 2014'te 3 olmuştu.

    2021'de Yunanistan, ABD, Polonya, İngiltere, Hırvatistan, Estonya, Letonya ve Litvanya, GSYH'nin yüzde 2'den fazlasını savunma harcamasında kullandı.
    Oransal olarak Yunanistan GSYH'nin yüzde 3,59'unu, ABD yüzde 3,57'sini, Polonya yüzde 2,34'ünü, İngiltere yüzde 2,25'ini savunma harcamasına ayırdı.
    Oransal olarak son üç sırada yüzde 1,07 ile Belçika, yüzde 1,03 ile İspanya ve yüzde 0,54 ile Lüksemburg yer aldı.

    NATO ülkelerinin savunma harcamaları arttı #2


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