Nazilli, kestane üretiminde ilk sırada

Aydın'da yapılan bir çalıştayda, Nazilli ilçesinin en çok kestane üretimi yapılan nokta olduğu belirtilerek, kestane üretiminin ülke ekonomisine olan katkıları değerlendirildi.

Türkiye’nin en fazla kestanesinin üretildiği Aydın’da, kestane çalıştayı yapıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, il genelinde 7 bin 800 dekarlık alanda kestane üretildiğini ifade ederek Nazilli’nin en çok kestane üretimi yapılan ilçe olduğunu belirtti.

TÜRKİYE, DÜNYADA 4. SIRADA

Vali Aksoy, Aydın’ın kestane istatistiklerini açıkladı. Aydın’ın 25 bin tonluk üretim ile ülke genelinde birinci sırada olduğunu ifade eden Vali Aksoy, “2020 verilerine göre dünya kestane üretiminin yaklaşık olarak 2 milyon 232 bin ton olduğunu biliyoruz. Bu üretimin yüzde 75’i Çin’de gerçekleşiyor. Özellikle ülkemiz dünyada 76 bin tonluk üretimi ile dördüncü sırada yer almaktadır.

AYDIN'DA 25 BİN 506 TON KESTANE ÜRETİLİYOR

Aydın da bu anlamda önemli kestane üretim merkezlerinden birisi ve 25 bin 506 ton kestane üretimi ile yüzde 34’lük bir üretimle Aydın ili birinci sırada yer almaktadır. İl geneline baktığımızda ise Aydın’da 12 ilçemizde 7 bin 800 dekarlık bir alanda, 5 bin üreticimiz kestaneyle ilgilenmektedir.





NAZİLLİ İLÇELERİN ARASINDA BİRİNCİ

Özellikle ilçelerimizde de Nazilli, üretim alanı itibariyle 3 bin 220 hektarlık alan ve üretim miktarıyla da 11 bin 450 ton ile birinci sırada yer almaktadır.” dedi.

“AYDIN'DA 3 ÇEŞİT KESTANE VAR”

Aydın’da 3 ayrı kestane çeşidinin üretildiğini ifade eden Vali Aksoy; “Aydın’da kestane üretimi yapılan alanlara baktığımızda, üretim yapılan alanların yüzde 38’inde organik tarım yapılan alanlardan oluştuğunu ifade edebiliriz. Birçok tür ile birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından çalışmaları tamamlanan 3 ayrı çeşidiyle de ilimizde farklı üretimler de gerçekleştirilmektedir. Kestanenin sadece üretim değil, üretimin de ötesinde işlenerek farklı katma değerler oluşturularak ilimiz ve ülke ekonomisine farklı katkılar sunması da bizim beklentilerimiz arasında yer alıyor.

22 BOYLAMA TESİSİ

İlimizde bizim verilerimize göre 22 boylama ve paketleme tesisimiz, mamul ürün üreten de 2 tesisimiz bulunmaktadır. 2021 yılında da ilimizden 3 bin 317 ton ihracat gerçekleştirilmiştir.” dedi.