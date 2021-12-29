Yaptığı ekonomik değerlendirmelerle kendinden sıkça söz ettiren ekonomist Necmettin Batırel, Türkiye'nin gelen sermaye akınlarıyla gerçekten uçacağını söyledi.

Türkiye'de son dönemin en önemli konusu ekonomi.

Bu dönemde ekonomistlerin konuya ilişkin yorumları da dikat çekiyor.

O ekonomistlerden biri de katıldığı bir televizyon programında kullandığı "Şakkadanak" ifadesiyle gündeme gelen Ekonomist Necmettin Batırel.

Batırel, bu kez 2022 yılın için Türkiye ekonomisini değerlendirdi.

"DOLAR BİRAZ DEĞERLENEBİLİR"

2022 yılı için beklentilerini açıklayan Necmettin Batırel, ''2022 yılında dolar, dünya para birimleri karşısında ABD’nin faiz artırım sürecine girmesiyle birlikte biraz değer kazanabilir. Bu normal olarak karşılanıyor. Omicron varyantının yayılması dolayısıyla beklentiler yavaş yavaş değişmeye başladı. ABD belki 3 değil, 2 faiz artışı yapabilir. ABD faiz artırsa ne olur, ABD’deki faizler şu anda 0 ila 0,25 civarında bulunuyor.

Necmettin Batırel: Türkiye 2022'de uçacak ViDEO



"TÜRKİYE 2022'DE GERÇEKTEN UÇACAK"

Tüm dünya dolara endeksli bir ekonomi yürüttükleri için dolardaki hareketler kendi para birimlerini etkiliyor. Türkiye 2022 yılında gerçekten uçacak. Yabancı yatırımcılar Türkiye’ye gelmeye başladı. Japonlar gelmeye başladı. Geçen sene pandemi dönemi olmasına rağmen 14 milyar dolar Türkiye’ye gelmiş.

"TÜRKİYE'YE SERMAYE YAĞACAK"

Büyüyen ülkeye sermaye akımı yağar. İnşallah Türkiye’ye sermaye akımı yağacak. ABD’de Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek için bence yeni bir adım attı. Türkiye’deki doların yükselişi gördüğüm kadarıyla enflasyondan fazla olmayacak. Enflasyon ne kadar artarsa dolar o kadar artar." dedi.



