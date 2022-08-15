Nemrut'u hafta sonu bin kişi ziyaret etti

Nemrut'u hafta sonu bin kişi ziyaret etti

Koronavirüs salgınının kısıtlamaları kalkınca turistlerin akın ettiği beldelerden birisi de dünya mirası listesindeki Nemrut oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında, "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak ünlenen Nemrut Dağı, hafta sonu 1.000 kişiyi ağırladı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Nemrut yerli ve yabancı turistin ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor.

2 bin 150 metre yükseklikte



Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu 2 bin 150 metre yükseklikteki Nemrut Dağı Ören Yeri, güneşin doğuşu ve batışını izlemek isteyenlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Nemrut Dağı'nda bu yıl ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını söyledi.

"Turistler güneşin doğuşu, batışı ve devasa heykeller için geliyor"

Nemrut'un bu hafta sonu da yoğun ilgi gördüğünü anlatan Alkan, şunları kaydetti:

"Nemrut Dağı'ndaki tümülüsün içerisinde Kral Antiochos'un mezarının olduğu varsayılmaktadır. Buraya gelen ziyaretçiler özellikle güneşin doğuşu, batışı ve devasa heykelleri izleyerek etkilenmektedir. Hafta sonu boyunca 1.000 kişi Nemrut Dağı'nı ziyaret etti.





Müzik çalarak güneşin doğuşunu bekliyorlar

Bazı ziyaretçiler ise burada müzik çalarak güneşin doğuşu ve batışı izledi. Pandemi sonrası ciddi ziyaretçi yoğunluğu yaşıyoruz."