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    Nevşehir'de çiftçiler kuraklık endişesi taşıyor

    İklim değişikliği tarımın verimini azaltan bir tehdit olmaya başladı.
    • AA
    • 22.05.2021 - 09:11
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 09:16
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    Nevşehir'de çiftçiler kuraklık endişesi taşıyor

    Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Nevşehir'de, mart ve nisan aylarında yeterli yağışın alınamaması nedeni ile çiftçileri, elde edilecek verimin düşük olması endişesini taşıyor.

    KURAKLIK TEHLİKESİNE KARŞI PATATES EKİM ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

    Nevşehir'in Ürgüp ilçesi yakınlarındaki Şahinefendi köyünde çiftçiler, patates dikim çalışmalarını sürdürdü.

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