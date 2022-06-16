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    Nevşehir’de ekmeğe 1 lira zam geldi

    Nevşehir’de 2 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 3 lira 50 kuruşa yükseldi.
    • 16.06.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 17:56
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    Nevşehir’de ekmeğe 1 lira zam geldi

    Artan maliyetler gerekçesi ile Nevşehir’de ekmek fiyatları arttı.

    Fırıncılar ve Unlu Mamüller Perakende Satıcıları Esnaf Odası Başkanlığı zamla ilgili bilgi verdi.

    Buna göre, Nevşehir’de 2 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 3 lira 50 kuruşa yükseldi.

    Fırınlara yeni fiyat tarifeleri gitti

    İHA'nın haberine göre, meslek odası tarafından fırınlara gönderilen fiyat tarifesinde 200 gram ekmek 3 lira 50 kuruş, 200 gram sade tekli Ramazan pidesi 3 lira 50 kuruş, Çiftli Ramazan pidesi 400 gram 7 lira, küncürlü simit (80 gram) 4 lira, içli pide yaptırma ücreti 50 kuruş, Nevşehir Simidi 2 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

    Nevşehir’de ekmeğe 1 lira zam geldi #1

    Yeni tarife cuma günü yürürlükte

    Ekmeğin zamlı fiyattan satışına 17 Haziran Cuma günü itibariyle başlanacağı bildirildi.

    tarife


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