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- Nevşehir’de ekmeğe 1 lira zam geldi
Nevşehir’de ekmeğe 1 lira zam geldi
Nevşehir’de 2 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 3 lira 50 kuruşa yükseldi.
- 16.06.2022 - 17:49
- Güncelleme : 16.06.2022 - 17:56
Artan maliyetler gerekçesi ile Nevşehir’de ekmek fiyatları arttı.
Fırıncılar ve Unlu Mamüller Perakende Satıcıları Esnaf Odası Başkanlığı zamla ilgili bilgi verdi.
Buna göre, Nevşehir’de 2 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 3 lira 50 kuruşa yükseldi.
Fırınlara yeni fiyat tarifeleri gitti
İHA'nın haberine göre, meslek odası tarafından fırınlara gönderilen fiyat tarifesinde 200 gram ekmek 3 lira 50 kuruş, 200 gram sade tekli Ramazan pidesi 3 lira 50 kuruş, Çiftli Ramazan pidesi 400 gram 7 lira, küncürlü simit (80 gram) 4 lira, içli pide yaptırma ücreti 50 kuruş, Nevşehir Simidi 2 lira 75 kuruş olarak belirlendi.
Yeni tarife cuma günü yürürlükte
Ekmeğin zamlı fiyattan satışına 17 Haziran Cuma günü itibariyle başlanacağı bildirildi.