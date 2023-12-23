New York borsaları son 2 yılın en yükseğine çıktı Küresel piyasalar geçen hafta karışık bir seyin izlese de ABD'deki gelişmeler borsasına olumlu yönde yansıdı.

AA

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündeminin olduğu haftayı karışık seyirle tamamladı.

Analistler, yaklaşan Noel tatili nedeniyle yatırımcıların pozisyonlarını azaltmak isteyebileceğini anımsattı.

Hafta içinde açıklanan veriler Fed'in faizleri beklenenden daha hızlı düşürebileceği tahminlerini desteklerken, Fed yetkililerinin şahin sözle yönlendirmeleri risk iştahını törpüledi.

Brent petrol

Brent petrolün varil fiyatı Kızıldeniz'de Husilerin, İsrail ile bağlantılı ticaret gemilerine saldırmasına yönelik haber akışlarının ardından haftayı yüzde 2,5 değer kazancıyla 78,9 dolardan tamamladı.

Altının ons fiyatı

Altının ons fiyatı da haftalık yüzde 1,7 artışla 2 bin 53 dolardan haftayı kapatırken, dolar endeksi yüzde 0,9 düşüşle 101,7'ye gerileyerek temmuzdan bu yana en düşük seviyesine indi.

New York borsaları pozitif seyirde

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündeminin olduğu haftada New York borsaları pozitif bir seyir izlerken, gelecek hafta Noel tatili nedeniyle piyasalarda oynaklığın az olması bekleniyor.

New York borsası yükseliş seyrine devam etti

Söz konusu gelişmelerle birlikte New York borsası yükseliş eğilimini üst üste sekizinci haftaya taşırken, Dow Jones endeksi tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını geçekleştirdi. Nasdaq ve S&P 500 endeksleri de yaklaşık son iki yılın en yüksek haftalık kapanışını yaptı.

Böylece geçen hafta, Nasdaq endeksi yüzde 1,27, S&P 500 endeksi yüzde 0,75 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)