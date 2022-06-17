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    New York borsası artan resesyon korkularının etkisinde

    ABD'nin enflasyonu 40 yılın zirvesine çıktı, Fed faiz artırımına gitti ve bu veriler New York Borsası'na yansıdı.
    • 17.06.2022 - 08:39
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    New York borsası artan resesyon korkularının etkisinde

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyona karşı aldığı agresif faiz artırımı kararı, ABD ekonomisinin resesyona sürükleneceğine dair endişeleri körükledi.

    New York borsası, Fed'in enflasyona karşı agresif faiz artırımına gitmesinin ülke ekonomisini resesyona sürükleyeceğine dair endişelerle günü sert düşüşle tamamladı.

    New York Borsası düşüşte

    Kapanışta Dow Jones endeksi 700 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,42 azalışla 29.927,07 puana gerileyerek Ocak 2021'den bu yana ilk kez 30 bin puanın altına düştü.

    S&P 500 endeksi yüzde 3,25 azalarak 3.666,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 4,08 kayıpla 10.646,10 puana indi. S&P 500 endeksi ocak ayındaki zirvesinden yaklaşık yüzde 24, Nasdaq endeksi ise kasım ayındaki zirvesinden yaklaşık yüzde 34 gerileyerek teknik açıdan "ayı piyasası"nı teyit etti.

    Tahvil faizi yüzde 3,23 seviyelerinde

    AA'nnı haberine göre, Fed'in faiz kararının ardından son 11 yılın zirvesinden gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 3,23 seviyelerine indi.

    New York borsası artan resesyon korkularının etkisinde #1


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