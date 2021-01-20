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- New York borsası Biden'ın yemini öncesi yükselişle açıldı
New York borsası Biden'ın yemini öncesi yükselişle açıldı
- AA
- 20.01.2021 - 18:51
- Güncelleme : 20.01.2021 - 18:53
ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yemin töreni öncesi New York borsasının açılışında Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,40 artışla 31.054,62 puandan işlem gördü.
ENDEKSLER ARTIŞLA GÜNE BAŞLADI
S&P 500 endeksi yüzde 0,61 yükselişle 3.822,19 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 artarak 13.365,27 puandan işlem görmeye başladı.
PİYASALARIN GÖZÜ DE YEMİN TÖRENİNDE OLACAK
Analistler, piyasaların, bugün Biden'ın olağanüstü güvenlik önlemleri altında yapılacak yemin töreni ve Biden'ın törende yapacağı konuşmayı takip edeceğini belirtti.
BIDEN'IN DESTEK PAKETİ İLE İŞE BAŞLAYACAĞI KONUŞULUYOR
Biden'ın göreve geleceği ilk günden itibaren Trump yönetiminin tartışmalı politikalarını geri çevirmek, koronavirüs salgınıyla mücadele ve ekonomiyi canlandırmak için kolları sıvayacağı ifade ediliyor.
Birkaç saat içinde yemin ederek ABD'nin 46. Başkanı olacak Joe Biden'ın bugün koronavirüs salgınıyla mücadele, iklim değişikliği ve ırk eşitliği gibi konularda 10'un üzerinde kararname imzalaması bekleniyor.