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    New York borsası Biden'ın yemini öncesi yükselişle açıldı

    Dünyadaki tüm piyasalarda olduğu gibi New York borsası da yaşanan gelişmelerden etkilenerek, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yemin töreni öncesi güne yükselişle başladı.
    • AA
    • 20.01.2021 - 18:51
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 18:53
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    New York borsası Biden'ın yemini öncesi yükselişle açıldı

    ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yemin töreni öncesi New York borsasının açılışında Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,40 artışla 31.054,62 puandan işlem gördü.

    ENDEKSLER ARTIŞLA GÜNE BAŞLADI

    S&P 500 endeksi yüzde 0,61 yükselişle 3.822,19 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 artarak 13.365,27 puandan işlem görmeye başladı.

    PİYASALARIN GÖZÜ DE YEMİN TÖRENİNDE OLACAK

    Analistler, piyasaların, bugün Biden'ın olağanüstü güvenlik önlemleri altında yapılacak yemin töreni ve Biden'ın törende yapacağı konuşmayı takip edeceğini belirtti.

    New York borsası Biden ın yemini öncesi yükselişle açıldı #1

    BIDEN'IN DESTEK PAKETİ İLE İŞE BAŞLAYACAĞI KONUŞULUYOR

    Biden'ın göreve geleceği ilk günden itibaren Trump yönetiminin tartışmalı politikalarını geri çevirmek, koronavirüs salgınıyla mücadele ve ekonomiyi canlandırmak için kolları sıvayacağı ifade ediliyor.

    Birkaç saat içinde yemin ederek ABD'nin 46. Başkanı olacak Joe Biden'ın bugün koronavirüs salgınıyla mücadele, iklim değişikliği ve ırk eşitliği gibi konularda 10'un üzerinde kararname imzalaması bekleniyor.

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