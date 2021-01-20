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New York borsası Biden'ın yemini öncesi yükselişle açıldı

New York borsası Biden'ın yemini öncesi yükselişle açıldı

Dünyadaki tüm piyasalarda olduğu gibi New York borsası da yaşanan gelişmelerden etkilenerek, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yemin töreni öncesi güne yükselişle başladı.