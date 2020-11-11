New York borsası dünü karışık seyirle kapattı

Başkanlık seçiminden sonra dünyanın gözü ABD borsalarına çevrildi. Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,90 artışla 29.420,92 puana yükseldi.

Tüm dünyada olduğu gibi ABD'de de borsaların durumu, piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 kayıpla 3.546,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,37 azalışla 11.553,86 puana indi.

Koronavirüs aşısına ilişkin gelişmelerle yeni haftaya ralli ile başlayan endeksler, bugün karışık bir seyir izledi.

KORONAVİRÜS AŞISININ YÜZDE 90’DAN FAZLA ETKİLİ OLMASI HABERİ PİYASALARA İYİ GELDİ

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in koronavirüse karşı geliştirdiği potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun duyurulmasının ardından ekonominin tam olarak normalleşmesi umuduyla yatırımcılar seyahat, enerji ve finans gibi sektörlere yönelirken, teknoloji hisselerinde düşüş görüldü.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİ

ABD'li teknoloji şirketlerinden Zoom'un hisseleri yüzde 9'luk kayıp yaşarken, Amazon'un hisseleri yüzde 3'ün, Facebook'un hisseleri yüzde 2'nin üzerinde düşüş kaydetti.

ABD’DE AÇIK İŞ SAYISI VERİSİ PİYASANIN BEKLENTİLERİNİN ALTINDA KALDI

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, eylülde sınırlı bir yükseliş göstererek 6 milyon 436 bine çıktı ancak piyasa beklentisinin gerisinde kaldı.