New York borsası dünü yükselişle kapattı

New York borsası, destek paketi haberlerinin oluşturduğu alıcılı seyrin etkisiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,76 artışla 31.385,02 puana tırmandı. S&P 500 endeksi yüzde 0,74 artarak 3.915,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 yükselişle 13.987,64 puana çıktı.

Günü rekor seviyelerde tamamlayan endeksler, ekonomik destek paketine ilişkin beklentilerin ve toparlanmaya dair iyimserliğin artmasıyla gün boyu pozitif bir seyir izledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, pazar günü katıldığı bir televizyon programında, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1 trilyon 900 milyar dolarlık kurtarma paketinin kabul edilmesi için Kongre'ye çağrıda bulundu. Yellen, "Bu paket geçirilirse gelecek yıl tam istihdama dönebileceğimizi umuyorum." ifadesini kullandı.

“2 HAFTA İÇİNDE EKONOMİK DESTEK PAKETİ HAYATA GEÇİYOR”

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi, cuma günü, Jeo Biden yönetiminin 1 trilyon 900 milyar dolarlık koronavinüs destek paketinin önünü açan bütçe düzenlemesine onay vermişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise cuma günü yaptığı açıklamada, Meclisin ekonomik destek paketine ilişkin tasarıyı 2 hafta içinde geçirmeyi hedeflediğini belirtmişti.

SEKTÖRE ÖZEL DESTEK HABERLERİ HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİNİ OLUMLU ETKİLEDİ

Ayrıca, ABD basınında yer alan Demokratların hava yolu şirketlerinin desteklenmesine yönelik 14 milyar dolarlık kaynak ayırmayı planladığına ilişkin haberler de hava yolu şirketlerinin hisselerini olumlu etkiledi. American Airlines'ın hisseleri 3'ün, United Airlines ile Delta Airlines'ın hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

TESLA’NIN HİSSELERİ ARTTI

Öte yandan ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 1milyar 500 milyon dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını ve yakında ödeme türü olarak Bitcoin'i kabul etmeyi planladığını duyurmasının ardından Bitcoin'in fiyatı 44 bin doları aşarak rekor seviyelere yükseldi. Tesla'nın hisselerinin değeri de yüzde 2'ye yakın arttı.