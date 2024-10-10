New York borsası düşüşle açıldı

AA

Bugün ABD'nin eylül enflasyonu açıklandı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Ayrıca bugün açıklanan ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 5 Ekim ile biten haftada 258 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Böylece, işsizlik maaşına başvuranların sayısı, Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

FED'İN FAİZİ SABİT TUTACAĞI KONUŞULMAYA BAŞLANDI

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasımda 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 88 seviyesinde seyrederken, yüzde 11 ihtimalle faiz oranlarını sabit tutacağı öngörülüyor.

VERİLERİN BORSAYA YANSIMASI

New York borsası, ABD'de eylül ayına ilişkin enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalarak 42.446,37 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalışla 5.778,36 puana ve ​Nasdaq endeksi yüzde 0,50 kayıpla 18.200,61 puana indi.

DOLAR PARİTESİ

Dolar endeksi yüzde 0,02 azalışla 102,66 seviyesine gerilerken, euro/dolar paritesi yüzde 0,02 artışla 1,094 seviyesine tırmandı.