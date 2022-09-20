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    New York borsası Fed toplantısı öncesi düştü

    Küresel piyasaların tamamı Fed'in faiz kararına odaklanmışken, New York borsası bundan en çok etkilenen kurum oldu.
    • 20.09.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 18:09
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    New York borsası Fed toplantısı öncesi düştü

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak toplantısı öncesi, küresel piyasalarda dalgalanmalar sürerken New York borsası da aynı nedenle düşüşle güne başladı.

    Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti

    Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,73 azalarak 30.792,13 puana geriledi.

    S&P 500 endeksi ve Nasdaq endeksi de geriledi

    S&P 500 endeksi yüzde 0,88 azalışla 3.865,45 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 kayıpla 11.435,03 puana indi.

    Fed'in enflasyonla mücadelede "ultra şahin" para politikalarını sürdüreceği beklentileriyle endeksler, yeni gününün açılışında negatif bir seyir izliyor.

    Bankanın agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile tahvil piyasalarından çıkış hızlanırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,58 seviyesinde seyrediyor.

    New York borsası Fed toplantısı öncesi düştü #1

    Fed'in yüzde 82 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor

    Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 82 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 18 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği tahmin ediliyor.

    Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri izlenecek

    Analistler, Fed'in yarınki toplantısında faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ile güncellenecek faiz ve ekonomik gösterge tahminlerinin de kritik önem taşıdığını belirtiyor.

    Fed


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