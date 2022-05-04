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    New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yatay seyirde

    Fed, bütün piyasaları olumsuz yönde etkilerken, New York borsası da bankanın faiz kararı öncesi güne yatay seyirle başlangıç yaptı.
    • 04.05.2022 - 17:23
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    New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yatay seyirde

    ABD'de açıklanacak ancak tüm piyasaları etkileyecek karar öncesinde New York borsası, bugünkü açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 artarak 33.159,45 puana çıktı.

    S&P 500 endeksi artarken Nasdaq endeksi düştü

    S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artışla 4.178,15 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 azalışla 12.560,39 puana indi.

    Fed'in kararı piyasaları etkileyecek

    AA'nın haberine göre endeksler, Fed'in iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar öncesi yeni günün açılışında yatay bir seyir izledi. Analistler, bankanın kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

    Fed


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