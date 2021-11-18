New York borsası, günü düşüşle tamamladı

New York borsasının kapanışında Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,58 azalarak 35.931,05 puana geriledi.

New York borsası düşüşle kapanırken, Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti. S&P 500 endeksi yüzde 0,21 azalışla 4.690,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kayıpla 15.921,6 puana indi.

ARTAN ENFLASYON ENDİŞELERİ ENDEKSLERE OLUMSUZ YANSIDI

Endeksler, perakende firmalarının beklenenden iyi gelen bilançolarına rağmen artan enflasyon endişelerinin etkisiyle negatif bir seyir izledi.

PERAKENDE ZİNCİRLERİ BİLANÇOLARINI AÇIKLIYOR

ABD'de büyük perakende zincirleri üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ederken, Walmart ve Home Depot'un ardından Target'da satışlarının bu dönemde yüzde 12,7 arttırarak 25,6 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

ABD'NİN 10 YILLIK TAHVİLLERİ İNİŞ SEYRİNDE

Artan enflasyon endişeleriyle yükseliş eğilimi gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,58 seviyelerine geriledi.

KORONAVİRÜSÜN ENFLASYONA ETKİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan ABD Finansal Araştırma Ofisi (OFR), koronavirüs salgınının seyrinin, yükselen enflasyonun ve para politikası sıkılaşmasının ABD finans sistemine yönelik sistemik riskleri artırabileceğini bildirdi.