New York Borsası haftanın son işlem gününü yükselişle kapadı

ABD'de başkanlık seçiminin Joe Biden'in zaferiyle sonuçlanmasının ardından haftaya "ralli yaparak" başlayan New York Borsası, dalgalı sürdürdüğü haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,37 artışla 29.479,81 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,36 artarak 3.585,15 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 yükselişle 11.829,29 puana çıktı.

ENDEKSLER POZİTİF SEYİR İZLEDİ

Koronavirüs salgınında artan vakalar ve sıkı tedbirlerin yeniden gündeme gelmesine rağmen endeksler pozitif bir seyir izledi.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, koronavirüs aşısına ilişkin yeniden canlanan umutlar etkili oldu.

KORONAVİRÜS AŞISININ BULUNMASININ ETKİSİ VAR

Hafta başında Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, koronavirüse karşı geliştirdikleri potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu duyurmuştu.

ABD'DE ÜFE ARTTI

Öte yandan, ABD'de dün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde beklentileri geride bırakarak aylık yüzde 0,3 arttı ve son 6 ayda yükselişini sürdürdü.