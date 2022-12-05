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New York borsası haftayı düşüşle açtı
Fed'in açıklamaları emtialara pozitif yansırken New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlangıç yaptı.
- 05.12.2022 - 17:59
- Güncelleme : 05.12.2022 - 18:02
New York borsası açılışında Dow Jones endeksi, 210 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,62 azalarak 34.216,14 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,65 düşüşle 4.045,18 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,56 azalarak 11.395,9 puana geriledi.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Başkanı Jerome Powell, 1 Aralık'ta yaptığı açıklamada, bu ayki toplantıda faiz artış hızını yavaşlatabileceklerini söylemişti.
Fiyatlamalar zorlaştı
Fed'in faizi ABD ekonomisini resesyona sürükleyebilecek kadar yükseltebileceği endişesinin fiyatlamaları zorlaştırdığı bildirildi.