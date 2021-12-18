New York borsası haftayı düşüşle kapattı

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı açıklanmış, faiz değişmemiş ancak önümüzdeki dönem için 3 faiz arttırımı dile gelmişti.

ENDEKSLER PUAN KAYBETTİ

New York borsası açıklamanın ardından yükselse de kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,48 azalarak 35.365,44 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,03 kayıpla 4.620,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 azalışla 15.169,7 puana indi.

KÜRESEL EKONOMİLER ETKİLENDİ

Geçen hafta dünya genelinde açıklanan merkez bankaları kararları piyasaları olumsuz etkiledi.