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- New York borsası haftayı düşüşle kapattı
New York borsası haftayı düşüşle kapattı
New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.
- AA
- 18.12.2021 - 08:54
- Güncelleme : 18.12.2021 - 08:55
Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı açıklanmış, faiz değişmemiş ancak önümüzdeki dönem için 3 faiz arttırımı dile gelmişti.
ENDEKSLER PUAN KAYBETTİ
New York borsası açıklamanın ardından yükselse de kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,48 azalarak 35.365,44 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,03 kayıpla 4.620,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 azalışla 15.169,7 puana indi.
KÜRESEL EKONOMİLER ETKİLENDİ
Geçen hafta dünya genelinde açıklanan merkez bankaları kararları piyasaları olumsuz etkiledi.