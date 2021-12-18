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    New York borsası haftayı düşüşle kapattı

    New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.
    • AA
    • 18.12.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 08:55
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    New York borsası haftayı düşüşle kapattı

    Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı açıklanmış, faiz değişmemiş ancak önümüzdeki dönem için 3 faiz arttırımı dile gelmişti.

    ENDEKSLER PUAN KAYBETTİ

    New York borsası açıklamanın ardından yükselse de kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,48 azalarak 35.365,44 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,03 kayıpla 4.620,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 azalışla 15.169,7 puana indi.

    KÜRESEL EKONOMİLER ETKİLENDİ

    Geçen hafta dünya genelinde açıklanan merkez bankaları kararları piyasaları olumsuz etkiledi.

    New York borsası haftayı düşüşle kapattı #1

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