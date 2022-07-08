New York borsası istihdam verisinin ardından düşüşle açıldı

İstihdam verisini Fed politikasının sertleştireceğinin belirtisi olarak kabul eden New York borsası, açılışta geriledi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 372 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,6'da kaldı.

ABD'de beklentileri aşan istihdam verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyona karşı agresif şahin politikalarına devam edeceğine yönelik beklentileri artırdı.

New York borsası açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 azalarak 31.348,43 puana geriledi.

Endeksler değer kaybetti

S&P 500 endeksi yüzde 0,37 azalışla 3.888,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,01 kayıpla 11.503,61 puana indi.

"İstihdam verisi resesyon endişelerine meydan okudu"

Analistler, devam eden istihdam artışı ve salgın öncesi seviyelerine yakın seyreden işsizlik oranının iş gücü piyasasının gücüne işaret ettiğini ve resesyon korkularına meydan okuduğunu belirtti.

Faiz artışı beklentileri güçlendi

Ülkede istihdamın haziranda beklenenden fazla artması, Fed'in temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yönelik beklentileri de güçlendirdi.

Makroekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağındaki yerini korurken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic istihdam rakamlarının ekonominin güçlü olduğunu ve minör yavaşlama sinyalleri gösterdiğini belirtti.

AA'nnı haberine göre, ekonomiyi mümkün olduğu kadar güçlü tutarken enflasyonu düşürmeye çalışacaklarına işaret eden Bostic, enflasyon konusunda endişeli olduklarını ve odak noktalarının bu olduğunu kaydetti.

ABD'nin 10 yıllık tahvilleri yükseldi

İstihdam verilerinin açıklanmasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,05 seviyesine çıktı.