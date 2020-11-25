Euro
9.5076
-0.18%
Dolar
7.9853
-0.25%
Altın
465.83
0.13%
Borsa
1.326
0.35%
Bitcoin
153.857
-0.48%
EXEN Coin
11.10
-1.59%
11ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 11 C

    New York borsası karışık seyirle güne başladı

    New York borsasının açılışında Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 azalışla 29.976,38 puandan işlem gördü.
    • AA
    • 25.11.2020 - 18:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    New York borsası karışık seyirle güne başladı

    Borsalar ülke içinde ve küresel piyasalardaki açıklanan veri ve olaylardan etkileniyor.

    ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede dayanıklı mal siparişleri ekim ayında beklentileri aşarak yüzde 1,3 artış gösterdi.

    HAFTALIK İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI 30 BİN KİŞİ ARTTI

    Bugün ABD’de açıklanan diğer önemli veriyse haftalık işsizlik maaşı başvuruları oldu. Geçen hafta başvurular artan koronavirüs tedbirlerinin etkisiyle 30 bin kişi artarak 778 bine yükseldi. Bir önceki hafta 742 bin olarak açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 748 bin olarak revize edildi.

    New York borsası karışık seyirle güne başladı #1

    S&P 500 ENDEKSİ DÜŞÜŞTE NASDAQ ENDEKSİ ARTIŞTA

    S&P 500 endeksi yüzde 0,09 düşüşle 3.632,06 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 artarak 12.057,65 puandan işlem görmeye başladı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir