New York borsası karışık seyirle güne başladı

New York borsasının açılışında Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 azalışla 29.976,38 puandan işlem gördü.

Borsalar ülke içinde ve küresel piyasalardaki açıklanan veri ve olaylardan etkileniyor.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede dayanıklı mal siparişleri ekim ayında beklentileri aşarak yüzde 1,3 artış gösterdi.

HAFTALIK İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI 30 BİN KİŞİ ARTTI

Bugün ABD’de açıklanan diğer önemli veriyse haftalık işsizlik maaşı başvuruları oldu. Geçen hafta başvurular artan koronavirüs tedbirlerinin etkisiyle 30 bin kişi artarak 778 bine yükseldi. Bir önceki hafta 742 bin olarak açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 748 bin olarak revize edildi.

S&P 500 ENDEKSİ DÜŞÜŞTE NASDAQ ENDEKSİ ARTIŞTA

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 düşüşle 3.632,06 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 artarak 12.057,65 puandan işlem görmeye başladı.